البحرين تنفذ حكم الإعدام بثلاثة مدانين في قضايا استهداف رجال الأمن

نُفّذ في مملكة البحرين اليوم حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص تم الحكم عليهم في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه بمملكة البحرين .

ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية فقد أوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بالبحرين المحامي العام أحمد الحمادي أن وقائع القضية ترجع إلى قيام المحكوم عليهم يوم 3 مارس 2014 بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة 13 آخرين.

وأبان "الحمادي" أن التحقيقات أسفرت عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهما ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب؛ بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي تحقيقاً لأهدافهم وأغراض الجماعة .

وأشار إلى أنه في إطار ذلك المخطط الإرهابي اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين التي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة يعلمون بتجمع القوات بها، والعمل على استدراج تلك القوات لأماكن وجود هذه العبوات المتفجرة؛ بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم، فقام المتهمون في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم بزرع ثلاث عبوات متفجرة بالطريق، وأوكل لأحد المتهمين تفجير العبوة الأولى التي أودت بحياة الثلاثة، بينما كُلف آخران من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى متهم آخر تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان، وبتاريخ 3/ 3/ 2014 ونفاذاً لمخططهم الإجرامي قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان، حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف نقال مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة عشر آخرين، في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار، ولعدم اقتراب أحد من القوات من مكان الثالثة.