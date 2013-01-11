البحرين.. حُكم نهائي بإعدام قتلة الملازم طارق الشحي

أدينوا بتنفيذ تفجير استهدف الشرطة في منطقة "الديه"

قضت محكمة التمييز البحرينية، في حكم نهائي أصدرته الاثنين، بإعدام ثلاثة مُدانين بتفجير استهدف قوات الشرطة في منطقة "الديه" شمال البلاد، وأسفر عن استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة.

ووفق ما نقلته صحيفة الأيام البحرينية؛ فقد أمرت المحكمة بإعدام المدانين في قتل الملازم أول الإماراتي طارق الشحي، والشرطييْن محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، كما قضت المحكمة أيضاً بالسجن المؤبد لسبعة متهمين آخرين في القضية نفسها.

وبصدور الحكم بإعدام المتهمين "تفجير الديه" في مارس 2014، يصبح الحكم باتاً ونهائياً وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه، وفي انتظار تنفيذه.