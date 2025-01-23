"البحر والصحراء" .. عنوان الهوية الجديدة لأمانة الشرقية

"الجبير": التصميم استغرق أشهراً بسبب تعدُّد المراحل

أطلق أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير؛ الهوية الرسمية الجديدة لأمانة المنطقة الشرقية، التي يحمل تصميمها التراث الحضاري للمنطقة، وذلك ضمن إجراءات تطوير العمل في الأمانة والبلديات التابعة لها، إضافة إلى مواكبة التطورات والتغيرات الحديثة.

وأوضح "الجبير"؛ أن أمانة المنطقة الشرقية، قامت بتجديد شعارها الرسمي، وذلك بمباركة من أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إذ تمّ استحداث هوية رسمية جديدة للأمانة والبلديات التابعة لها، بعد استخدام الهوية السابقة لأكثر من 30 عاماً، لافتاً الانتباه إلى أن العمل على الهوية الجديدة استغرق أشهراً لتعدُّد مراحل تصميمه.

وقال أمين المنطقة: "الهوية الجديدة عملت عليها لجنة فنية متخصّصة، على أن تحمل الطابع التراثي للمنطقة الذي يجمع بين البحر والصحراء، كما استعان المصمّمون بعلم الفن والألوان لإخراج الهوية بشكل يعكس التراث الحضاري للمنطقة".

وأضاف: "تجديد الهوية جاء في إطار مواكبة التغيرات والتطورات، التي تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للأمانة, التي تنص على تحقيق التواصل الفاعل والتميُّز في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتطبيق أفضل الممارسات والمواصفات العالمية, إضافة إلى الإبداع في تطوير الخدمات، وصمّمت هذه الهوية بشكل يتماشى مع كل البلديات، إذ يقبل التصميم إدراج اسم المدينة والمحافظة داخله، دون التأثير في شكله الجمالي".

وحول التصميم، أشار "الجبير" إلى أن الشعار يُوحي بمنصّة ترتكز إلى ما يشبه البحر، لافتاً الانتباه إلى أن وجود خاصية بصرية هندسيَّة في التصميم تُوحي بالخرائط المعمارية الإسلاميَّة المسطحة، وهذه الهندسية نفسها تعطيه حساً ديناميكياً معاصراً.

وأردف: "يوحي الشعار بالبحر وبئر النفط، وهو ما يميز المنطقة الشرقيَّة، إضافة إلى البرج الهوائي الذي يعد من رموز المنطقة المعمارية، وله انعكاس في الماء، وكذلك اللون الأزرق واللازورد يشيران إلى البحر والماء والزرع".

وأكّد المهندس "الجبير"؛ حرص الأمانة على تطوير أعمالها الفنية وأنشطتها البلدية بما يتماشى مع رؤيتها التي تنص على أن تكون أمانة المنطقة الشرقية الرائدة في تقديم الخدمات المتميزة لتطوير مدن المنطقة لتصبح مدناً مثالية على مستوى الشرق الأوسط.

وتعتزم أمانة المنطقة الشرقية البدء الفوري باعتماد الهوية الجديدة، في جميع إداراتها المتعددة، إضافة إلى البلديات التابعة لها البالغ عددها 25 بلدية، موزعة في مدن المنطقة ومحافظاتها.