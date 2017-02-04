"البخاري" سكرتير لمناسبة المدينة عاصمة السياحة الإسلامية
كلف وهيب السهلي وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة التنفيذية لمناسبة المدينة عاصمة السياحة الإسلامية إياس بن حسان البخاري بفريق سكرتارية المناسبة.
ويعد "البخاري" من الكفاءات المتميزة في منطقة المدينة المنورة حيث تولي عدة لجان ومناسبات سابقة منها جائزة الأداء الحكومي المتميز بالمنطقة.
"البخاري" سكرتير لمناسبة المدينة عاصمة السياحة الإسلامية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-02-04
كلف وهيب السهلي وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة التنفيذية لمناسبة المدينة عاصمة السياحة الإسلامية إياس بن حسان البخاري بفريق سكرتارية المناسبة.
ويعد "البخاري" من الكفاءات المتميزة في منطقة المدينة المنورة حيث تولي عدة لجان ومناسبات سابقة منها جائزة الأداء الحكومي المتميز بالمنطقة.
04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
10:13 PM
"البخاري" سكرتير لمناسبة المدينة عاصمة السياحة الإسلامية
كلف وهيب السهلي وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة التنفيذية لمناسبة المدينة عاصمة السياحة الإسلامية إياس بن حسان البخاري بفريق سكرتارية المناسبة.
ويعد "البخاري" من الكفاءات المتميزة في منطقة المدينة المنورة حيث تولي عدة لجان ومناسبات سابقة منها جائزة الأداء الحكومي المتميز بالمنطقة.