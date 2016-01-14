البرازيلي "هيبرتي" لـ "BBC": أعاني في "الشباب" وأريد الخروج من "المملكة"

أبدت وسائل الإعلام المختلفة في البرازيل وغيرها اهتماماً كبيراً بقضية اللاعب هيبرتي مع نادي الشباب بعد أن مُنع اللاعب من الخروج من المملكة بسبب عدم حصوله على تأشيرة الخروج في أعقاب رفض ناديه ذلك بسبب مشاكل بين الطرفين تخص التعاقد.



وخرج اللاعب مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام البرازيلية وغيرها ليتحدث عن أن الشباب يريد ابتزازه إما بالتوقيع على أوراق يتنازل بها عن حقوقه أو لا يتم منحه تأشيرة الخروج.



وتحدث اللاعب عن أنه لم يحصل على رواتبه منذ سبعة شهور لذلك امتنع عن الحضور لتدريبات الفريق، مشدداً على رغبته في الخروج من النادي والعودة للبرازيل.



وخرج الإعلامي في إذاعة BBC، ريتشارد كانواي على صفحته بتويتر قائلاً إن الشباب وبعد سلسلة من التقارير واهتمام وسائل الإعلام المختلفة بقضية اللاعب، سيعمل على حل مشكلته مع اللاعب بصورة سريعة.