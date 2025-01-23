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"البراهيم" رئيساً لقسم التربية البدنية بجامعة الملك فيصل

أصدر مدير جامعة الملك فيصل الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن جمال الدين الساعاتي قراراً إدارياً بتعيين  الدكتور محمد بن شعب البراهيم عضو هيئة التدريس بكلية التربية رئيساً لقسم التربية البدنية لمدة سنتين. 

الجدير بالذكر أن الدكتور "البراهيم" حاصل على بكالوريوس التربية البدنية من كلية المعلمين بالأحساء ، كما حصل على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة إسيكس في المملكة المتحدة بتخصص عام تربية بدنية وتخصص دقيق "علوم الحركة".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"البراهيم" رئيساً لقسم التربية البدنية بجامعة الملك فيصل
سبق

أصدر مدير جامعة الملك فيصل الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن جمال الدين الساعاتي قراراً إدارياً بتعيين  الدكتور محمد بن شعب البراهيم عضو هيئة التدريس بكلية التربية رئيساً لقسم التربية البدنية لمدة سنتين. 

الجدير بالذكر أن الدكتور "البراهيم" حاصل على بكالوريوس التربية البدنية من كلية المعلمين بالأحساء ، كما حصل على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة إسيكس في المملكة المتحدة بتخصص عام تربية بدنية وتخصص دقيق "علوم الحركة".

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
07:18 PM

"البراهيم" رئيساً لقسم التربية البدنية بجامعة الملك فيصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مدير جامعة الملك فيصل الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن جمال الدين الساعاتي قراراً إدارياً بتعيين  الدكتور محمد بن شعب البراهيم عضو هيئة التدريس بكلية التربية رئيساً لقسم التربية البدنية لمدة سنتين. 

الجدير بالذكر أن الدكتور "البراهيم" حاصل على بكالوريوس التربية البدنية من كلية المعلمين بالأحساء ، كما حصل على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة إسيكس في المملكة المتحدة بتخصص عام تربية بدنية وتخصص دقيق "علوم الحركة".

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