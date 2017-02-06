لقي راعي أغنام من جنسية إفريقية مصرعه من شدة البرد الذي شهدته محافظة الطائف في اليومين الماضيين؛ إذ عُثر عليه متوفَّى داخل خيمته في صحراء ركبة شمالي محافظة الطائف.
وذكرت مصادر لـ"سبق" أن العامل لم يقاوم شدة البرد في خيمته القابعة في عرض الصحراء، ولم يجد ملاذًا سواها. وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الواقعة في حينها.
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البرد القارس يصرع راعيًا في صحراء ركبة شمال الطائف
عُثر عليه متوفَّى داخل خيمته
لقي راعي أغنام من جنسية إفريقية مصرعه من شدة البرد الذي شهدته محافظة الطائف في اليومين الماضيين؛ إذ عُثر عليه متوفَّى داخل خيمته في صحراء ركبة شمالي محافظة الطائف.
وذكرت مصادر لـ"سبق" أن العامل لم يقاوم شدة البرد في خيمته القابعة في عرض الصحراء، ولم يجد ملاذًا سواها. وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الواقعة في حينها.
لقي راعي أغنام من جنسية إفريقية مصرعه من شدة البرد الذي شهدته محافظة الطائف في اليومين الماضيين؛ إذ عُثر عليه متوفَّى داخل خيمته في صحراء ركبة شمالي محافظة الطائف.
عُثر عليه متوفَّى داخل خيمته
البرد القارس يصرع راعيًا في صحراء ركبة شمال الطائف
لقي راعي أغنام من جنسية إفريقية مصرعه من شدة البرد الذي شهدته محافظة الطائف في اليومين الماضيين؛ إذ عُثر عليه متوفَّى داخل خيمته في صحراء ركبة شمالي محافظة الطائف.
وذكرت مصادر لـ"سبق" أن العامل لم يقاوم شدة البرد في خيمته القابعة في عرض الصحراء، ولم يجد ملاذًا سواها. وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الواقعة في حينها.