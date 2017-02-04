البرد يلغي الاصطفاف الصباحي بمدارس الأفلاج

الحصة الأولى تبدأ في الساعة 7:30

قررت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، إلغاء الاصطفاف الصباحي مطلع هذا الأسبوع في جميع مدارس المحافظة، نظرًا للموجة الباردة، حيث تبدأ الحصة الأولى في الساعة السابعة والنصف صباحاً.



وقال المتحدث الرسمي باسم "تعليم الأفلاج" مسلّم الهواملة: "وجّه مدير التعليم محمد الزايد بإلغاء الاصطفاف الصباحي مطلع هذا الأسبوع بكافة مدارس المحافظة وحتى تحسن الأحوال الجوية".



وأضاف: "وجّه مدير التعليم قادة المدارس بممارسة الصلاحيات التي مُنحت لهم في مثل هذه الظروف المناخيّة، وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات في ظل الموجة الباردة التي تمر بها المحافظة".