"البرلمان البريطاني" يرفض السماح لـ"ترامب" بتوجيه كلمة خلال زيارته للبلاد
بعد توقيع 1.6 مليون شخص عريضة تطالب بخفض مستوى زيارته
صرح رئيس البرلمان البريطاني بأنه يرفض بشدة السماح للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتوجيه كلمة خلال زيارته لمجلس النواب البريطاني وفقًا لليوم السابع.
وسيعقد البرلمان البريطاني جلسة لمناقشة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي لبريطانيا بعد توقيع 1.6 مليون شخص عريضة تطالب بخفض مستوى زيارته إلى زيارة رسمية.
"البرلمان البريطاني" يرفض السماح لـ"ترامب" بتوجيه كلمة خلال زيارته للبلاد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-02-06
صرح رئيس البرلمان البريطاني بأنه يرفض بشدة السماح للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتوجيه كلمة خلال زيارته لمجلس النواب البريطاني وفقًا لليوم السابع.
وسيعقد البرلمان البريطاني جلسة لمناقشة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي لبريطانيا بعد توقيع 1.6 مليون شخص عريضة تطالب بخفض مستوى زيارته إلى زيارة رسمية.
06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
08:40 PM
بعد توقيع 1.6 مليون شخص عريضة تطالب بخفض مستوى زيارته
"البرلمان البريطاني" يرفض السماح لـ"ترامب" بتوجيه كلمة خلال زيارته للبلاد
صرح رئيس البرلمان البريطاني بأنه يرفض بشدة السماح للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتوجيه كلمة خلال زيارته لمجلس النواب البريطاني وفقًا لليوم السابع.
وسيعقد البرلمان البريطاني جلسة لمناقشة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي لبريطانيا بعد توقيع 1.6 مليون شخص عريضة تطالب بخفض مستوى زيارته إلى زيارة رسمية.