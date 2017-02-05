"البريد السعودي" يشارك في "الجنادرية 31" بحزمة خدمات متنوعة‎

أجنحة عديدة تضم مجموعة من الخدمات بينها "واصل"

تشارك مؤسسة البريد السعودي في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31 بحزمة من الخدمات المتنوعة لزوار المهرجان، من خلال أجنحة عديدة تضم خدمة التسجيل في العنوان الوطني، وجناح الخدمات الحكومية "واصل"، وواصل عالمي والسوق الإلكتروني "إي مول"، وإرسال لتحويل الأموال وليبارا للاتصالات، وجناح الطوابع ومحطة الطرود.



وتأتي مشاركة مؤسسة البريد بهدف تعزيز حضورها في المحافل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، والوصول إلى مختلف شرائح العملاء في جميع مناطق المملكة.



ويقدم جناح البريد السعودي خدمة التسجيل في العنوان الوطني والتعريف بها وطرق الاستفادة منها؛ حيث يعد هذا العنوان إلزامياً على جميع المواطنين والمقيمين، للحصول على العديد من الخدمات الحكومية، ويمكن للراغبين من زوار المهرجان التسجيل في هذه الخدمة مجاناً.

ويعرض جناح المؤسسة خدمة واصل عالمي التي تتيح للعملاء شحن مشترياتهم من الأسواق العالمية إلى عناوينهم في المملكة، وكذلك الاستفادة من العروض المقدمة من بعض المواقع التي تقوم بالتوصيل المجاني.

كما يستعرض الجناح أيضًا خدمة السوق الإلكتروني "إي مول" بأفكار مبتكرة وبمفهوم عالمي وفق أحدث تقنيات وبروتوكولات حماية المواقع، معتمداً على شبكة توصيل لوجستية تتجاوز أكثر من 6000 نقطة اتصال في جميع أنحاء المملكة مع إمكانية الشحن إلى الخارج بأسعار تنافسية مناسبة، كما خصص البريد السعودي ركنًا لعرض المقتنيات التاريخية والتراثية تزامنًا مع المهرجان.

