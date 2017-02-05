البريد السعودي يقدم خدماته لزوار مهرجان "الجنادرية 31"

شاركت مؤسسة البريد السعودي في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" بحزمة من الخدمات المتنوعة لزوار المهرجان.



وضمت أجنحة البريد خدمة التسجيل في العنوان الوطني وجناح الخدمات الحكومية واصل، وواصل عالمي، والسوق الإلكتروني "إي مول"، وإرسال لتحويل الأموال، وليبارا للاتصالات، وجناح الطوابع ومحطة الطرود.



وتأتي مشاركة مؤسسة البريد بهدف تعزيز حضورها في المحافل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة والوصول إلى مختلف شرائح العملاء في جميع مناطق المملكة.



ويقدم جناح البريد السعودي خدمة التسجيل في العنوان الوطني والتعريف بها وطرق الاستفادة منها، حيث يعد هذا العنوان إلزامياً على جميع المواطنين والمقيمين للحصول على العديد من الخدمات الحكومية ويمكن للراغبين من زوار المهرجان التسجيل في هذه الخدمة مجاناً.



ويعرض جناح المؤسسة خدمة واصل عالمي والتي تتيح للعملاء شحن مشترياتهم من الأسواق العالمية إلى عناوينهم في المملكة، وكذلك الاستفادة من العروض المقدمة من بعض المواقع التي تقوم بالتوصيل المجاني.



ويستعرض الجناح أيضا خدمة السوق الإلكتروني "إي مول" بأفكار مبتكرة وبمفهوم عالمي وفق أحدث تقنيات وبروتوكولات حماية المواقع معتمداً على شبكة توصيل لوجستية تتجاوز أكثر من ستة آلاف نقطة اتصال في جميع أنحاء المملكة مع إمكانية الشحن إلى الخارج بأسعار تنافسية مناسبة، كما خصص البريد السعودي ركناً لعرض المقتنيات التاريخية والتراثية تزامناً مع المهرجان.