البطل "عواجي" يتصدر قاعات الاختبارات بمدارس عسير

تقديراً للدور البطولي الذي قام به

بادر عدد من مدارس عسير بإطلاق اسم رجل الأمن "جبران عواجي"، على قاعات الاختبارات، تقديرا للدور البطولي الذي قام به، ومن بينها ثانوية الأمير نايف بخميس مشيط، فيما عملت مدارس أخرى على إطلاق أسماء الشهداء على قاعات الاختبارات.



وكان قرابة 112 ألف طالب وطالبة بتعليم المنطقة، قد بدأوا أمس اختبارات الفصل الدراسي الأول، فيما وقف مدير عام التعليم جلوي آل كركمان، ومساعدوه وقيادات الإدارة والمشرفون والمشرفات على سير الاختبارات في الميدان التربوي، وسط حرص العديد من المدارس على تهيئة أجواء مناسبة للطلاب والطالبات من أبرزها التدفئة وتوفير بعض المشروبات.