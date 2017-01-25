البنوك السعودية: أنظمتنا سليمة ولم تتعرض لاختراقات إلكترونية

طمأنتهم بعد تحذيرات من عدة جهات حكومية اليومين الماضيين

أكدت خدمة البنوك السعودية في رسالة نصية بثتها على هواتف عملائها، سلامة أنظمتها الداخلية وحساباتها من أي هجمات إلكترونية.

وطمأنت الخدمة جميع عملاء البنوك في رسالة نصية بقولها "أنظمتنا الداخلية وحسابات عملائنا سليمة ولم تتعرض لاختراقات إلكترونية".

يأتي ذلك بعد تحذيرات من عدة جهات حكومية منذ يومين من وجود تهديد بهجمات إلكترونية دعت حينها المستخدمين إلى رفع مستوى الحيطة والحذر والتحقق من وجود الاحتياطات اللازمة.