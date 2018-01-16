النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البوعينين: على "الإسكان" ضَبْط السوق العقارية ومعالجة تضخُّم الأسعار وإدخال آليات لخفض التكاليف

بعد أن أعلنت الوزارة عزمها تخصيص منتجات سكنية لـ٢٨٠ ألف مستفيد

أكد المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أنه بالرغم من التفاؤل الحذر بوعود وزارة الإسكان إلا أن الوزارة مطالَبَة بجهود أكبر في معالجة أزمة الإسكان، أهمها ضَبْط السوق العقارية، ومعالجة تضخُّم الأسعار، وإدخال آليات بناء حديثة لخفض تكاليف البناء الحالية إلى النصف أسوة بالدول المتقدمة في نماذج البناء الاقتصادي عالي الجودة، وتوفير الأراضي المخدومة للمواطنين، بما يمكّنهم من البناء من خلال التمويل الذاتي أو الاقتراض من البنوك.
 
 وقال البوعينين لـ"سبق": "أعاد خبر عزم وزارة الإسكان على تخصيص منتجات سكنية متنوعة لعدد 280 ألف مستفيد الأمل بحلحلة ملف الإسكان، ومعالجته بخطوات عملية ملموسة.. وتسليم المستحقين 75 ألف أرض في مناطق السعودية قد يكون من الخطوات العملية الجيدة التي تُسهم في مساعدة المواطن على بناء منزله وفق تكاليف معقولة، يمكن توفيرها على أساس أن قيمة الأرض هي ما تشكّل المعوق الأول بسبب تجاوز نسبة تكلفتها 60 % من القيمة الكلية للسكن".
 
 وأضاف: "إصدار 85 ألف رقم جديد لمستحقي صندوق التنمية العقارية سيساعد أيضًا على معالجة جانب من الأزمة الحالية، وإن كنتُ أعتقد أن التركيز على صندوق التنمية ربما يكون أكثر فاعلية في معالجة أزمة الإسكان؛ إذ يمتلك المسجلون على قائمة الانتظار أراضيهم؛ فيُسهم القرض في تمكينهم من البناء". 
 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البوعينين: على "الإسكان" ضَبْط السوق العقارية ومعالجة تضخُّم الأسعار وإدخال آليات لخفض التكاليف
سبق

أكد المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أنه بالرغم من التفاؤل الحذر بوعود وزارة الإسكان إلا أن الوزارة مطالَبَة بجهود أكبر في معالجة أزمة الإسكان، أهمها ضَبْط السوق العقارية، ومعالجة تضخُّم الأسعار، وإدخال آليات بناء حديثة لخفض تكاليف البناء الحالية إلى النصف أسوة بالدول المتقدمة في نماذج البناء الاقتصادي عالي الجودة، وتوفير الأراضي المخدومة للمواطنين، بما يمكّنهم من البناء من خلال التمويل الذاتي أو الاقتراض من البنوك.
 
 وقال البوعينين لـ"سبق": "أعاد خبر عزم وزارة الإسكان على تخصيص منتجات سكنية متنوعة لعدد 280 ألف مستفيد الأمل بحلحلة ملف الإسكان، ومعالجته بخطوات عملية ملموسة.. وتسليم المستحقين 75 ألف أرض في مناطق السعودية قد يكون من الخطوات العملية الجيدة التي تُسهم في مساعدة المواطن على بناء منزله وفق تكاليف معقولة، يمكن توفيرها على أساس أن قيمة الأرض هي ما تشكّل المعوق الأول بسبب تجاوز نسبة تكلفتها 60 % من القيمة الكلية للسكن".
 
 وأضاف: "إصدار 85 ألف رقم جديد لمستحقي صندوق التنمية العقارية سيساعد أيضًا على معالجة جانب من الأزمة الحالية، وإن كنتُ أعتقد أن التركيز على صندوق التنمية ربما يكون أكثر فاعلية في معالجة أزمة الإسكان؛ إذ يمتلك المسجلون على قائمة الانتظار أراضيهم؛ فيُسهم القرض في تمكينهم من البناء". 
 
 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
11:11 PM
بعد أن أعلنت الوزارة عزمها تخصيص منتجات سكنية لـ٢٨٠ ألف مستفيد

البوعينين: على "الإسكان" ضَبْط السوق العقارية ومعالجة تضخُّم الأسعار وإدخال آليات لخفض التكاليف

A A A
حامد العلي - الدمام
17
12,733

أكد المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين أنه بالرغم من التفاؤل الحذر بوعود وزارة الإسكان إلا أن الوزارة مطالَبَة بجهود أكبر في معالجة أزمة الإسكان، أهمها ضَبْط السوق العقارية، ومعالجة تضخُّم الأسعار، وإدخال آليات بناء حديثة لخفض تكاليف البناء الحالية إلى النصف أسوة بالدول المتقدمة في نماذج البناء الاقتصادي عالي الجودة، وتوفير الأراضي المخدومة للمواطنين، بما يمكّنهم من البناء من خلال التمويل الذاتي أو الاقتراض من البنوك.
 
 وقال البوعينين لـ"سبق": "أعاد خبر عزم وزارة الإسكان على تخصيص منتجات سكنية متنوعة لعدد 280 ألف مستفيد الأمل بحلحلة ملف الإسكان، ومعالجته بخطوات عملية ملموسة.. وتسليم المستحقين 75 ألف أرض في مناطق السعودية قد يكون من الخطوات العملية الجيدة التي تُسهم في مساعدة المواطن على بناء منزله وفق تكاليف معقولة، يمكن توفيرها على أساس أن قيمة الأرض هي ما تشكّل المعوق الأول بسبب تجاوز نسبة تكلفتها 60 % من القيمة الكلية للسكن".
 
 وأضاف: "إصدار 85 ألف رقم جديد لمستحقي صندوق التنمية العقارية سيساعد أيضًا على معالجة جانب من الأزمة الحالية، وإن كنتُ أعتقد أن التركيز على صندوق التنمية ربما يكون أكثر فاعلية في معالجة أزمة الإسكان؛ إذ يمتلك المسجلون على قائمة الانتظار أراضيهم؛ فيُسهم القرض في تمكينهم من البناء". 
 
 

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,300
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,483
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,441
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
5,220

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة