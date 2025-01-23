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"البيجاوي" يزور المصابين البريطانيين ويعزي ذوي المتوفين

نيابة عن وزير الحج والعمرة

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي أن الوزارة تابعت حالات المصابين والمتوفين إثر الحادث الذي وقع يوم الخميس الماضي بالمدينة المنورة، حيث تم نقلهم مباشرة إلى مستشفى الملك فهد بوادي الفرع بالمدينة المنورة.


وأضاف: تم التواصل مع ذويهم في بريطانيا، كما قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن  بتيسير  حصول ذويهم على تأشيرة دخول للمملكة، موضحاً أنه تم استقبالهم في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ونقلهم للاطمئنان على سلامة المصابين، وما يقدم لهم من خدمات علاجية، وكذلك استكمال إجراءات الدفن للمتوفين يرحمهم الله في المدينة المنورة وفق رغبة ذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.


وكان البيجاوي ونيابة عن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن وقف على حالات المصابين في  حادث الانقلاب الذي وقع على طريق الهجرة يوم الخميس الماضي في المدينة المنورة، وأدى إلى وفاة ٦ زوار وإصابة ٨ جميعهم من الجنسية البريطانية، كانوا في طريقهم من مكة المكرمة إلى المدينة  المنورة.

وقام محمد البيجاوي بزيارة المصابين في المستشفيات والاطمئنان عليهم، يرافقه نائب القنصل البريطانى في جدة، كما زار ذويهم في مقر إقامتهم بالمدينة المنورة لتقديم واجب العزاء والمواساة في المتوفين، والوقوف على حالات المصابين، مؤكداً اهتمام ومتابعة وزير الحج والعمرة للمصابين حتى تماثلهم جميعاً للشفاء بإذن الله وعودتهم لبلادهم سالمين .
 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"البيجاوي" يزور المصابين البريطانيين ويعزي ذوي المتوفين
سبق

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي أن الوزارة تابعت حالات المصابين والمتوفين إثر الحادث الذي وقع يوم الخميس الماضي بالمدينة المنورة، حيث تم نقلهم مباشرة إلى مستشفى الملك فهد بوادي الفرع بالمدينة المنورة.


وأضاف: تم التواصل مع ذويهم في بريطانيا، كما قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن  بتيسير  حصول ذويهم على تأشيرة دخول للمملكة، موضحاً أنه تم استقبالهم في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ونقلهم للاطمئنان على سلامة المصابين، وما يقدم لهم من خدمات علاجية، وكذلك استكمال إجراءات الدفن للمتوفين يرحمهم الله في المدينة المنورة وفق رغبة ذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.


وكان البيجاوي ونيابة عن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن وقف على حالات المصابين في  حادث الانقلاب الذي وقع على طريق الهجرة يوم الخميس الماضي في المدينة المنورة، وأدى إلى وفاة ٦ زوار وإصابة ٨ جميعهم من الجنسية البريطانية، كانوا في طريقهم من مكة المكرمة إلى المدينة  المنورة.

وقام محمد البيجاوي بزيارة المصابين في المستشفيات والاطمئنان عليهم، يرافقه نائب القنصل البريطانى في جدة، كما زار ذويهم في مقر إقامتهم بالمدينة المنورة لتقديم واجب العزاء والمواساة في المتوفين، والوقوف على حالات المصابين، مؤكداً اهتمام ومتابعة وزير الحج والعمرة للمصابين حتى تماثلهم جميعاً للشفاء بإذن الله وعودتهم لبلادهم سالمين .
 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
11:17 PM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:35 AM
نيابة عن وزير الحج والعمرة

"البيجاوي" يزور المصابين البريطانيين ويعزي ذوي المتوفين

A A A
حاتم العميري - مكة المكرمة
13
33,982

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي أن الوزارة تابعت حالات المصابين والمتوفين إثر الحادث الذي وقع يوم الخميس الماضي بالمدينة المنورة، حيث تم نقلهم مباشرة إلى مستشفى الملك فهد بوادي الفرع بالمدينة المنورة.


وأضاف: تم التواصل مع ذويهم في بريطانيا، كما قامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن  بتيسير  حصول ذويهم على تأشيرة دخول للمملكة، موضحاً أنه تم استقبالهم في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ونقلهم للاطمئنان على سلامة المصابين، وما يقدم لهم من خدمات علاجية، وكذلك استكمال إجراءات الدفن للمتوفين يرحمهم الله في المدينة المنورة وفق رغبة ذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.


وكان البيجاوي ونيابة عن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن وقف على حالات المصابين في  حادث الانقلاب الذي وقع على طريق الهجرة يوم الخميس الماضي في المدينة المنورة، وأدى إلى وفاة ٦ زوار وإصابة ٨ جميعهم من الجنسية البريطانية، كانوا في طريقهم من مكة المكرمة إلى المدينة  المنورة.

وقام محمد البيجاوي بزيارة المصابين في المستشفيات والاطمئنان عليهم، يرافقه نائب القنصل البريطانى في جدة، كما زار ذويهم في مقر إقامتهم بالمدينة المنورة لتقديم واجب العزاء والمواساة في المتوفين، والوقوف على حالات المصابين، مؤكداً اهتمام ومتابعة وزير الحج والعمرة للمصابين حتى تماثلهم جميعاً للشفاء بإذن الله وعودتهم لبلادهم سالمين .
 

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