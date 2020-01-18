"التأهيل الطبي" تنفذ ورشة عمل عن قياس كفاءة الأداء بعسير

بحضور مدراء التأهيل الطبي بالمنطقة الجنوبية

نفذت الإدارة العامة للتأهيل الطبي، اليوم، ورشة عن قياس كفاءة الأداء في أقسام ومراكز التأهيل الطبي للمناطق الجنوبية في قاعة التدريب والابتعاث بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، بحضور مساعد المدير العام للإدارة العامة للتأهيل الطبي عبدالعزيز نوح، ومدير نظم المعلومات بالإدارة العامة للتأهيل الطبي مراد ال سواد، ومدراء التأهيل الطبي بصحة عسير وصحة جازان وصحة نجران وصحة الباحة وصحة بيشة ورؤساء بعض أقسام التأهيل بالمستشفيات.



وتم خلال ورشة العمل مناقشة وتدريب العاملين بالمستشفيات على كيفية تعبئة نماذج الإحصائيات الجديدة الخاصة بكفاءة الأداء بأقسام التأهيل الطبي وتهدف لرفع أداء أقسام التأهيل الطبي وتحسين إنتاجية العاملين بها.



وفي الختام تم تكريم ممثلي الإدارة العامة بالتأهيل الطبي من قبل مدير إدارة التأهيل الطبي بصحة عسير الأستاذ علي محمد الذيب بالدروع التذكارية.

