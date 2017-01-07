النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة": أصدرنا 123 ألف ترخيص خدمات شهادة منشأ إلكترونياً في 2016

في إطار الحرص على دعم القطاعات الاقتصادية في المملكة وتسهيل الإجراءات

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار إصدار 123.364 ألف ترخيص خدمات شهادة المنشأ إلكترونياً خلال العام 2016م، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للقطاع التجاري 22490 ترخيصاً تشكل 18% من إجمالي التراخيص، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية 100874 ترخيصًا شكلت 82% من الإجمالي .

 

وتمكن الخدمة التي أطلقتها الوزارة العام الماضي المصدرين والمصنعين من تقديم طلبات إصدار شهادة المنشأ إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم القطاعات الاقتصادية في المملكة وتسهيل الإجراءات .

 

ودعت الوزارة الراغبين من الاستفادة من خدمة إصدار شهادات المنشأ الإلكترونية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، أو زيارة رابط الخدمة: https://coo.mci.gov.sa .

جدير بالذكر أن شهادة المنشأ تعد وثيقة رسمية تمنح من قبل وزارة التجارة والاستثمار للمصدرين والمصنعين السعوديين بهدف إثبات أن البضاعة المصدرة إلى الخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنتج الوطني، كما تعد داعمًا رئيسًا لتسهيل عملية التصدير وخدمة المصنعين .

 

وتأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار بهدف تحسين وتنظيم البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة": أصدرنا 123 ألف ترخيص خدمات شهادة منشأ إلكترونياً في 2016
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار إصدار 123.364 ألف ترخيص خدمات شهادة المنشأ إلكترونياً خلال العام 2016م، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للقطاع التجاري 22490 ترخيصاً تشكل 18% من إجمالي التراخيص، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية 100874 ترخيصًا شكلت 82% من الإجمالي .

 

وتمكن الخدمة التي أطلقتها الوزارة العام الماضي المصدرين والمصنعين من تقديم طلبات إصدار شهادة المنشأ إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم القطاعات الاقتصادية في المملكة وتسهيل الإجراءات .

 

ودعت الوزارة الراغبين من الاستفادة من خدمة إصدار شهادات المنشأ الإلكترونية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، أو زيارة رابط الخدمة: https://coo.mci.gov.sa .

جدير بالذكر أن شهادة المنشأ تعد وثيقة رسمية تمنح من قبل وزارة التجارة والاستثمار للمصدرين والمصنعين السعوديين بهدف إثبات أن البضاعة المصدرة إلى الخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنتج الوطني، كما تعد داعمًا رئيسًا لتسهيل عملية التصدير وخدمة المصنعين .

 

وتأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار بهدف تحسين وتنظيم البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
03:54 PM
في إطار الحرص على دعم القطاعات الاقتصادية في المملكة وتسهيل الإجراءات

"التجارة": أصدرنا 123 ألف ترخيص خدمات شهادة منشأ إلكترونياً في 2016

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,202

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار إصدار 123.364 ألف ترخيص خدمات شهادة المنشأ إلكترونياً خلال العام 2016م، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للقطاع التجاري 22490 ترخيصاً تشكل 18% من إجمالي التراخيص، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية 100874 ترخيصًا شكلت 82% من الإجمالي .

 

وتمكن الخدمة التي أطلقتها الوزارة العام الماضي المصدرين والمصنعين من تقديم طلبات إصدار شهادة المنشأ إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم القطاعات الاقتصادية في المملكة وتسهيل الإجراءات .

 

ودعت الوزارة الراغبين من الاستفادة من خدمة إصدار شهادات المنشأ الإلكترونية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، أو زيارة رابط الخدمة: https://coo.mci.gov.sa .

جدير بالذكر أن شهادة المنشأ تعد وثيقة رسمية تمنح من قبل وزارة التجارة والاستثمار للمصدرين والمصنعين السعوديين بهدف إثبات أن البضاعة المصدرة إلى الخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنتج الوطني، كما تعد داعمًا رئيسًا لتسهيل عملية التصدير وخدمة المصنعين .

 

وتأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار بهدف تحسين وتنظيم البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030

شارك برأيك
23
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
3,219
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,183
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,780
8 %

8 %

31 ديسمبر
4,372

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود
كبسة الدجاج.. بكم؟

كبسة الدجاج.. بكم؟

جمعان الكرت
"تعـرف أحـد"..!!

"تعـرف أحـد"..!!

محمد الصيـعري
رد صادم والصدمة أشد!!

رد صادم والصدمة أشد!!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

أحمد الركبان
جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة