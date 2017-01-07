"التجارة": أصدرنا 123 ألف ترخيص خدمات شهادة منشأ إلكترونياً في 2016

في إطار الحرص على دعم القطاعات الاقتصادية في المملكة وتسهيل الإجراءات

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار إصدار 123.364 ألف ترخيص خدمات شهادة المنشأ إلكترونياً خلال العام 2016م، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للقطاع التجاري 22490 ترخيصاً تشكل 18% من إجمالي التراخيص، فيما بلغ عدد التراخيص الصناعية 100874 ترخيصًا شكلت 82% من الإجمالي .

وتمكن الخدمة التي أطلقتها الوزارة العام الماضي المصدرين والمصنعين من تقديم طلبات إصدار شهادة المنشأ إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم القطاعات الاقتصادية في المملكة وتسهيل الإجراءات .

ودعت الوزارة الراغبين من الاستفادة من خدمة إصدار شهادات المنشأ الإلكترونية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، أو زيارة رابط الخدمة: https://coo.mci.gov.sa .

جدير بالذكر أن شهادة المنشأ تعد وثيقة رسمية تمنح من قبل وزارة التجارة والاستثمار للمصدرين والمصنعين السعوديين بهدف إثبات أن البضاعة المصدرة إلى الخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنتج الوطني، كما تعد داعمًا رئيسًا لتسهيل عملية التصدير وخدمة المصنعين .

وتأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار بهدف تحسين وتنظيم البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030