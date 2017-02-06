"التجارة": إغلاق محطة وقود بالأحساء خلطت "ديزل" في بنزين91

قالت وزارة "التجارة" اليوم إنها أغلقت محطة وقود بالأحساء لوجود خلط ديزل في بنزين91 .
وأضافت: تم استدعاء صاحب المحطة لإكمال إجراءات العقوبات النظامية وإصلاح السيارات المتضررة.
قالت وزارة "التجارة" اليوم إنها أغلقت محطة وقود بالأحساء لوجود خلط ديزل في بنزين91 .
وأضافت: تم استدعاء صاحب المحطة لإكمال إجراءات العقوبات النظامية وإصلاح السيارات المتضررة.
قالت وزارة "التجارة" اليوم إنها أغلقت محطة وقود بالأحساء لوجود خلط ديزل في بنزين91 .
وأضافت: تم استدعاء صاحب المحطة لإكمال إجراءات العقوبات النظامية وإصلاح السيارات المتضررة.
قالت وزارة "التجارة" اليوم إنها أغلقت محطة وقود بالأحساء لوجود خلط ديزل في بنزين91 .
وأضافت: تم استدعاء صاحب المحطة لإكمال إجراءات العقوبات النظامية وإصلاح السيارات المتضررة.