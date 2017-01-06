"التجارة" تجاوبًا مع "مغرِّد": ضبطنا مخالفة في أسواق شهيرة بالرياض

تتعلق بإعلان تصفية دون الحصول على ترخيص

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ضَبْط مخالفة إعلان تصفية دون الحصول على ترخيص، وذلك في أحد الأسواق الشهيرة بالرياض.



جاء ذلك تجاوبًا مع بلاغ مصوَّر، قدمه مغرد لحساب الوزارة على تويتر، قال فيه: "لاحظت اختلاف أسعار، والتصفية غير محدد أقل نسبة فيها".



‏الوزارة ردت في وقت لاحق قائلة: "تم الوقوف على المنشأة، وضبط مخالفة إعلان تصفية دون الحصول على تصريح".

