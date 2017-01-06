"التجارة" تجاوبًا مع "مغرِّد": ضبطنا مخالفة في أسواق شهيرة بالرياض

"التجارة" تجاوبًا مع "مغرِّد": ضبطنا مخالفة في أسواق شهيرة بالرياض
تتعلق بإعلان تصفية دون الحصول على ترخيص
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ضَبْط مخالفة إعلان تصفية دون الحصول على ترخيص، وذلك في أحد الأسواق الشهيرة بالرياض.
جاء ذلك تجاوبًا مع بلاغ مصوَّر، قدمه مغرد لحساب الوزارة على تويتر، قال فيه: "لاحظت اختلاف أسعار، والتصفية غير محدد أقل نسبة فيها".
الوزارة ردت في وقت لاحق قائلة: "تم الوقوف على المنشأة، وضبط مخالفة إعلان تصفية دون الحصول على تصريح".
"التجارة" تجاوبًا مع "مغرِّد": ضبطنا مخالفة في أسواق شهيرة بالرياض
عبدالله البرقاوي
سبق
2017-01-06
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ضَبْط مخالفة إعلان تصفية دون الحصول على ترخيص، وذلك في أحد الأسواق الشهيرة بالرياض.
جاء ذلك تجاوبًا مع بلاغ مصوَّر، قدمه مغرد لحساب الوزارة على تويتر، قال فيه: "لاحظت اختلاف أسعار، والتصفية غير محدد أقل نسبة فيها".
الوزارة ردت في وقت لاحق قائلة: "تم الوقوف على المنشأة، وضبط مخالفة إعلان تصفية دون الحصول على تصريح".
06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
09:02 PM
تتعلق بإعلان تصفية دون الحصول على ترخيص
"التجارة" تجاوبًا مع "مغرِّد": ضبطنا مخالفة في أسواق شهيرة بالرياض
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ضَبْط مخالفة إعلان تصفية دون الحصول على ترخيص، وذلك في أحد الأسواق الشهيرة بالرياض.
جاء ذلك تجاوبًا مع بلاغ مصوَّر، قدمه مغرد لحساب الوزارة على تويتر، قال فيه: "لاحظت اختلاف أسعار، والتصفية غير محدد أقل نسبة فيها".
الوزارة ردت في وقت لاحق قائلة: "تم الوقوف على المنشأة، وضبط مخالفة إعلان تصفية دون الحصول على تصريح".