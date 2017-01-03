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"التجارة" تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة "تويوتا" لهذا السبب!

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 100734 مركبة "تويوتا - هايلوكس وفورتشنر" (2014 - 2015).

 

وأرجعت الوزارة سبب الاستدعاء، إلى خلل في مضخم الصوت قد يؤدي إلى خفض مستوى الصوت وعدم وضوحه.

 

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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"التجارة" تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة "تويوتا" لهذا السبب!
سبق

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 100734 مركبة "تويوتا - هايلوكس وفورتشنر" (2014 - 2015).

 

وأرجعت الوزارة سبب الاستدعاء، إلى خلل في مضخم الصوت قد يؤدي إلى خفض مستوى الصوت وعدم وضوحه.

 

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
09:36 AM

"التجارة" تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة "تويوتا" لهذا السبب!

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 100734 مركبة "تويوتا - هايلوكس وفورتشنر" (2014 - 2015).

 

وأرجعت الوزارة سبب الاستدعاء، إلى خلل في مضخم الصوت قد يؤدي إلى خفض مستوى الصوت وعدم وضوحه.

 

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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