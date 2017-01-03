"التجارة" تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة "تويوتا" لهذا السبب!
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 100734 مركبة "تويوتا - هايلوكس وفورتشنر" (2014 - 2015).
وأرجعت الوزارة سبب الاستدعاء، إلى خلل في مضخم الصوت قد يؤدي إلى خفض مستوى الصوت وعدم وضوحه.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
"التجارة" تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة "تويوتا" لهذا السبب!
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-03
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 100734 مركبة "تويوتا - هايلوكس وفورتشنر" (2014 - 2015).
وأرجعت الوزارة سبب الاستدعاء، إلى خلل في مضخم الصوت قد يؤدي إلى خفض مستوى الصوت وعدم وضوحه.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
09:36 AM
"التجارة" تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة "تويوتا" لهذا السبب!
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، استدعاء 100734 مركبة "تويوتا - هايلوكس وفورتشنر" (2014 - 2015).
وأرجعت الوزارة سبب الاستدعاء، إلى خلل في مضخم الصوت قد يؤدي إلى خفض مستوى الصوت وعدم وضوحه.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.