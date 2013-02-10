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"التجارة" تستدعي أكثر من ١٩ ألف سيارة "هوندا".. خلل في "الإيرباق"

قالت: من جهة الراكب وقد يؤدي إلى خروجه بطريقة غير آمنة

أعلنت "التجارة" اليوم استدعاء 19335 مركبة "هوندا: بايلوت/أكورد/أكورد كوبيه/سيتي/أكورد كروستور" وذلك لخلل في "إيرباق" جهة الراكب قد يؤدي إلى خروجه بشكل غير آمن.
 

ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجاناً.

الرئيسية/ سيارات / مراجعات السيارات

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"التجارة" تستدعي أكثر من ١٩ ألف سيارة "هوندا".. خلل في "الإيرباق"
سبق

أعلنت "التجارة" اليوم استدعاء 19335 مركبة "هوندا: بايلوت/أكورد/أكورد كوبيه/سيتي/أكورد كروستور" وذلك لخلل في "إيرباق" جهة الراكب قد يؤدي إلى خروجه بشكل غير آمن.
 

ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجاناً.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
03:36 PM
قالت: من جهة الراكب وقد يؤدي إلى خروجه بطريقة غير آمنة

"التجارة" تستدعي أكثر من ١٩ ألف سيارة "هوندا".. خلل في "الإيرباق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,309

أعلنت "التجارة" اليوم استدعاء 19335 مركبة "هوندا: بايلوت/أكورد/أكورد كوبيه/سيتي/أكورد كروستور" وذلك لخلل في "إيرباق" جهة الراكب قد يؤدي إلى خروجه بشكل غير آمن.
 

ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجاناً.

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