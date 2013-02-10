"التجارة" تستدعي أكثر من ١٩ ألف سيارة "هوندا".. خلل في "الإيرباق"

أعلنت "التجارة" اليوم استدعاء 19335 مركبة "هوندا: بايلوت/أكورد/أكورد كوبيه/سيتي/أكورد كروستور" وذلك لخلل في "إيرباق" جهة الراكب قد يؤدي إلى خروجه بشكل غير آمن.
ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجاناً.
أعلنت "التجارة" اليوم استدعاء 19335 مركبة "هوندا: بايلوت/أكورد/أكورد كوبيه/سيتي/أكورد كروستور" وذلك لخلل في "إيرباق" جهة الراكب قد يؤدي إلى خروجه بشكل غير آمن.
ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجاناً.
أعلنت "التجارة" اليوم استدعاء 19335 مركبة "هوندا: بايلوت/أكورد/أكورد كوبيه/سيتي/أكورد كروستور" وذلك لخلل في "إيرباق" جهة الراكب قد يؤدي إلى خروجه بشكل غير آمن.
ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجاناً.
أعلنت "التجارة" اليوم استدعاء 19335 مركبة "هوندا: بايلوت/أكورد/أكورد كوبيه/سيتي/أكورد كروستور" وذلك لخلل في "إيرباق" جهة الراكب قد يؤدي إلى خروجه بشكل غير آمن.
ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجاناً.