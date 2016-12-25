"التجارة" تستدعي 730 سيارة "نيسان/ماكسيما".. خلل قد ينتهي بحريق

أعلنت وزارة "التجارة" ظهر اليوم استدعاء 730 من مركبات "نيسان/ماكسيما" موديلات: 2016-2017م وذلك لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل قد يؤدي لتسرّب زيت الفرامل ونشوب حريق.
ودعت الوزارة المتضررين للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
أعلنت وزارة "التجارة" ظهر اليوم استدعاء 730 من مركبات "نيسان/ماكسيما" موديلات: 2016-2017م وذلك لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل قد يؤدي لتسرّب زيت الفرامل ونشوب حريق.
ودعت الوزارة المتضررين للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
أعلنت وزارة "التجارة" ظهر اليوم استدعاء 730 من مركبات "نيسان/ماكسيما" موديلات: 2016-2017م وذلك لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل قد يؤدي لتسرّب زيت الفرامل ونشوب حريق.
ودعت الوزارة المتضررين للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
أعلنت وزارة "التجارة" ظهر اليوم استدعاء 730 من مركبات "نيسان/ماكسيما" موديلات: 2016-2017م وذلك لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل قد يؤدي لتسرّب زيت الفرامل ونشوب حريق.
ودعت الوزارة المتضررين للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.