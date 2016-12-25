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"التجارة" تستدعي 730 سيارة "نيسان/ماكسيما".. خلل قد ينتهي بحريق

دعت للتواصل مع الوكيل.. وقالت: تسرب زيت في نظام  مانع انغلاق الفرامل

أعلنت وزارة "التجارة" ظهر اليوم استدعاء 730 من مركبات "نيسان/ماكسيما" موديلات: 2016-2017م وذلك لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل قد يؤدي لتسرّب زيت الفرامل ونشوب حريق.

 

ودعت الوزارة المتضررين للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

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"التجارة" تستدعي 730 سيارة "نيسان/ماكسيما".. خلل قد ينتهي بحريق
سبق

أعلنت وزارة "التجارة" ظهر اليوم استدعاء 730 من مركبات "نيسان/ماكسيما" موديلات: 2016-2017م وذلك لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل قد يؤدي لتسرّب زيت الفرامل ونشوب حريق.

 

ودعت الوزارة المتضررين للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
03:35 PM
دعت للتواصل مع الوكيل.. وقالت: تسرب زيت في نظام  مانع انغلاق الفرامل

"التجارة" تستدعي 730 سيارة "نيسان/ماكسيما".. خلل قد ينتهي بحريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة "التجارة" ظهر اليوم استدعاء 730 من مركبات "نيسان/ماكسيما" موديلات: 2016-2017م وذلك لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل قد يؤدي لتسرّب زيت الفرامل ونشوب حريق.

 

ودعت الوزارة المتضررين للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

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