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"التجارة" تستدعي 5641 مركبة "فورد رينجر موديل2013 – 2016"

لخلل في وحدة تثبيت المقعد الخلفي قد يؤدي إلى تحركه حال وقوع حادث

أعلنت وزارة "التجارة" استدعاء 5641 مركبة "فورد رينجر موديل2013 – 2016"، لخلل في وحدة تثبيت المقعد الخلفي قد يؤدي إلى تحرك المقعد حال وقوع حادث.

 

ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

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"التجارة" تستدعي 5641 مركبة "فورد رينجر موديل2013 – 2016"
سبق

أعلنت وزارة "التجارة" استدعاء 5641 مركبة "فورد رينجر موديل2013 – 2016"، لخلل في وحدة تثبيت المقعد الخلفي قد يؤدي إلى تحرك المقعد حال وقوع حادث.

 

ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
02:42 PM
لخلل في وحدة تثبيت المقعد الخلفي قد يؤدي إلى تحركه حال وقوع حادث

"التجارة" تستدعي 5641 مركبة "فورد رينجر موديل2013 – 2016"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة "التجارة" استدعاء 5641 مركبة "فورد رينجر موديل2013 – 2016"، لخلل في وحدة تثبيت المقعد الخلفي قد يؤدي إلى تحرك المقعد حال وقوع حادث.

 

ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

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