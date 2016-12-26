"التجارة" تستدعي 5641 مركبة "فورد رينجر موديل2013 – 2016"

أعلنت وزارة "التجارة" استدعاء 5641 مركبة "فورد رينجر موديل2013 – 2016"، لخلل في وحدة تثبيت المقعد الخلفي قد يؤدي إلى تحرك المقعد حال وقوع حادث.
ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
أعلنت وزارة "التجارة" استدعاء 5641 مركبة "فورد رينجر موديل2013 – 2016"، لخلل في وحدة تثبيت المقعد الخلفي قد يؤدي إلى تحرك المقعد حال وقوع حادث.
ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
أعلنت وزارة "التجارة" استدعاء 5641 مركبة "فورد رينجر موديل2013 – 2016"، لخلل في وحدة تثبيت المقعد الخلفي قد يؤدي إلى تحرك المقعد حال وقوع حادث.
ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
أعلنت وزارة "التجارة" استدعاء 5641 مركبة "فورد رينجر موديل2013 – 2016"، لخلل في وحدة تثبيت المقعد الخلفي قد يؤدي إلى تحرك المقعد حال وقوع حادث.
ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.