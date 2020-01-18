"التجارة" تُصدر 25 ألف ترخيص إلكتروني للتخفيضات خلال 2016

تعتزم إطلاق تطبيق يمكّن المستهلكين من معرفة التخفيضات المرخّصة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، إصدار 25.027 ترخيصاً إلكترونياً لتخفيضات الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2016م.

وشَهِدت الخدمة التي أطلقتها الوزارة العام الماضي إقبالاً متزايداً من المنشآت التجارية؛ إثر سهولة وسرعة إصدار التراخيص إلكترونياً في وقت قياسي.

ووفقاً للإحصائيات؛ فقد تَصَدّرت منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية أعلى المناطق في استخراج التراخيص، تلتها بقية المناطق الأخرى.

على صعيد متصل، تعتزم وزارة التجارة والاستثمار -بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال- إطلاق تطبيق يمكّن المستهلكين من معرفة المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص التخفيضات مع إمكانية الوصول إليها عبر الخرائط.

وسيتم توفير إمكانية التبليغ عبر تطبيق "بلاغ تجاري" في حال وجود مخالفة؛ وذلك بهدف القضاء على العروض الوهمية، وتمكين المستهلكين من الحصول على أفضل تخفيض عبر الاستفادة من قاعدة بيانات الوزارة.

وذكرت الوزارة أن تطبيق "تخفيضات" يحمل العديد من المميزات الأخرى التي سوف يعلن عنها قريباً.

وكانت الوزارة قد أطلقت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي، والتي تضاف إلى سلسلة من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تخدم القطاع التجاري.

وتتيح الخدمة للتاجر إمكانية إصدار ترخيص التخفيضات إلكترونياً من مكتبه على مستوى مناطق المملكة؛ عبر التقديم إلكترونياً من خلال Sales.mci.gov.sa.

يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام الوزارة على التحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كل العروض الوهمية.

وتتميز خدمة إصدار تراخيص التخفيضات بأنها تتم بشكل إلكتروني تماماً؛ حيث أتاحت لملّاك المنشآت التجارية إصدار التراخيص وطباعتها لجميع المحلات التجارية في جميع مناطق المملكة من خلال السجل التجاري.

وتُمَكّن الخدمة المستفيدين أيضاً من إضافة الوكالة أو العلامة التجارية المراد التخفيض لها، ويستطيع التاجر من خلال الخدمة تمديد مدة الترخيص كذلك آلياً.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار لعموم المنشآت التجارية والأسواق أهمية إصدار التراخيص عبر الموقع الإلكتروني Sales.mci.gov.sa؛ تحقيقاً لمصداقية التخفيضات.