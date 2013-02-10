"التجارة" تضبط 167 مخالفة لبطاقة اقتصاد الوقود لألفَيْ منشأة

بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس وضمن متابعة مستمرة للرقابة

نفّذت وزارة التجارة والاستثمار جولة رقابية شملت مختلف مناطق المملكة؛ للتحقق من وجود بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، والالتزام بالمواصفات المحددة لها، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة٬ حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار٬ ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة٬ والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وفي إطار الجولة تمت زيارة 2061 منشأة، أسفر ذلك عن ضبط 167 مخالفة، تنوّعت ما بين عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود بالسيارات الجديدة أو وجودها بالمكان الخاطئ، إضافة إلى اختلاف التصميم المنصوص عليه باللائحة، وكذلك وجود البطاقة باللونين الأبيض والأسود، إلى جانب وجود معلومات خاطئة على البطاقة.

وتعدّ بطاقة اقتصاد الوقود المرجع الرئيسي للمستهلك لمعرفة كمية استهلاك الوقود للسيارات، تم إعدادها وتنفيذها ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة؛ لإحاطة المستهلك بالمعلومات حول السيارات الأكثر ترشيداً لاستهلاك الطاقة.