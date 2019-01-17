"التجارة" تضبط موقعاً تديره عمالة مخالفة للغش وتزوير تواريخ الصلاحية

تخلط مواد غذائية مع الدقيق وتسوقه "كدقيق فاخر"

ضبطت فرق وزارة التجارة والاستثمار في حائل، موقعاً عشوائياً للغش يدار من قبل عمالة مخالفة، تخلط مواد غذائية مع الدقيق وتسوقه "كدقيق فاخر"، كما يقومون بتزوير تواريخ الصلاحية.



يُشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تكثف جهودها الميدانية بمختلف المناطق لمنع وضبط أي تجاوزات في التلاعب بالأسعار وتواريخ الصلاحية وكذلك استخدام المواقع غير الصالحة كمستودعات لتخزين المواد الغذائية.

