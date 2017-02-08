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التحالف الدولي يؤكد استعادة الموصل والرقة من "داعش" خلال 6 أشهر

قالت قيادة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إنه من المفترض أن يتم استعادة مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية من سيطرة تنظيم "داعش" في غضون الأشهر الستة المقبلة وفقاً لليوم السابع نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق أوضح الجنرال ستيفن تاونسند قائد التحالف الدولي - في تصريحات أوردها راديو سوا الأمريكى مساء اليوم الأربعاء - أنه يتوقع إتمام عزل مدينة الرقة خلال الأسابيع المقبلة.

وحول معركة استعادة الموصل بأكملها، أضاف تاونسند أن الجيش العراقي لا يزال في طور تحضير قواته وتوزيعها قبل دفعها باتجاه غرب الموصل، الذي لا يزال تحت سيطرة التنظيم، ولكن توقع أن تبدأ عملية الاقتحام "في الأيام القليلة المقبلة".
 

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التحالف الدولي يؤكد استعادة الموصل والرقة من "داعش" خلال 6 أشهر
سبق

قالت قيادة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إنه من المفترض أن يتم استعادة مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية من سيطرة تنظيم "داعش" في غضون الأشهر الستة المقبلة وفقاً لليوم السابع نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق أوضح الجنرال ستيفن تاونسند قائد التحالف الدولي - في تصريحات أوردها راديو سوا الأمريكى مساء اليوم الأربعاء - أنه يتوقع إتمام عزل مدينة الرقة خلال الأسابيع المقبلة.

وحول معركة استعادة الموصل بأكملها، أضاف تاونسند أن الجيش العراقي لا يزال في طور تحضير قواته وتوزيعها قبل دفعها باتجاه غرب الموصل، الذي لا يزال تحت سيطرة التنظيم، ولكن توقع أن تبدأ عملية الاقتحام "في الأيام القليلة المقبلة".
 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
08:40 PM

التحالف الدولي يؤكد استعادة الموصل والرقة من "داعش" خلال 6 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت قيادة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إنه من المفترض أن يتم استعادة مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية من سيطرة تنظيم "داعش" في غضون الأشهر الستة المقبلة وفقاً لليوم السابع نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق أوضح الجنرال ستيفن تاونسند قائد التحالف الدولي - في تصريحات أوردها راديو سوا الأمريكى مساء اليوم الأربعاء - أنه يتوقع إتمام عزل مدينة الرقة خلال الأسابيع المقبلة.

وحول معركة استعادة الموصل بأكملها، أضاف تاونسند أن الجيش العراقي لا يزال في طور تحضير قواته وتوزيعها قبل دفعها باتجاه غرب الموصل، الذي لا يزال تحت سيطرة التنظيم، ولكن توقع أن تبدأ عملية الاقتحام "في الأيام القليلة المقبلة".
 

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