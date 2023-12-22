أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أن ما تم تداوله حول السماح لأحد الأشخاص بدخول أحد الفصول بإحدى المدارس، والتحدث إلى طلابه، يُعَدُّ مخالفة ‏للأنظمة والتعليمات المبلَّغة لقادة المدارس، التي ‏تنص على منع أي شخص من دخول الفصل والتحدث إلى الطلاب من خارج الهيئة التعليمية. ووجَّه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور محمد الشمراني، بالتحقيق في الحادثة، ومحاسبة المتسبب في مخالفة الأنظمة والتعليمات. وكان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي قد نشر على حسابه في "تويتر" تغريدة حول الحالة، قال فيها: ‏"تمت متابعة مقطع الفيديو المتداوَل والمصوَّر داخل أحد الفصول الدراسية بإحدى المدارس، وستتخذ إدارة التعليم المعنية الخطوة التربوية المناسبة".

التحقيق في حادثة دخول شخص فصلاً دراسيًّا والتحدث مع الطلاب بالطائف فهد العتيبي سبق 2016-12-20 أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أن ما تم تداوله حول السماح لأحد الأشخاص بدخول أحد الفصول بإحدى المدارس، والتحدث إلى طلابه، يُعَدُّ مخالفة ‏للأنظمة والتعليمات المبلَّغة لقادة المدارس، التي ‏تنص على منع أي شخص من دخول الفصل والتحدث إلى الطلاب من خارج الهيئة التعليمية.



ووجَّه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور محمد الشمراني، بالتحقيق في الحادثة، ومحاسبة المتسبب في مخالفة الأنظمة والتعليمات.



وكان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي قد نشر على حسابه في "تويتر" تغريدة حول الحالة، قال فيها: ‏"تمت متابعة مقطع الفيديو المتداوَل والمصوَّر داخل أحد الفصول الدراسية بإحدى المدارس، وستتخذ إدارة التعليم المعنية الخطوة التربوية المناسبة".



20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438 11:07 PM

"الشمراني" يُصدر توجيهاته بمحاسبة المتسبب في مخالفة الأنظمة والتعليمات

التحقيق في حادثة دخول شخص فصلاً دراسيًّا والتحدث مع الطلاب بالطائف





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أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أن ما تم تداوله حول السماح لأحد الأشخاص بدخول أحد الفصول بإحدى المدارس، والتحدث إلى طلابه، يُعَدُّ مخالفة ‏للأنظمة والتعليمات المبلَّغة لقادة المدارس، التي ‏تنص على منع أي شخص من دخول الفصل والتحدث إلى الطلاب من خارج الهيئة التعليمية.



ووجَّه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور محمد الشمراني، بالتحقيق في الحادثة، ومحاسبة المتسبب في مخالفة الأنظمة والتعليمات.



وكان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي قد نشر على حسابه في "تويتر" تغريدة حول الحالة، قال فيها: ‏"تمت متابعة مقطع الفيديو المتداوَل والمصوَّر داخل أحد الفصول الدراسية بإحدى المدارس، وستتخذ إدارة التعليم المعنية الخطوة التربوية المناسبة".

