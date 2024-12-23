التحقيق في وفاة طفل وجدت عليه آثار حزق حول رقبته في "المجاهدين" بمكة

حاول ذووه إسعافه من منزلهم وشرطة الشرائع تولت التحقيق معهم

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الملك فيصل بالششة، مساء اليوم، حادثة وفاة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، وعليه آثار حزق حول رقبته، حاول ذووه إسعافه من منزلهم بحي الشرائع المجاهدين.

وقالت مصادر إن شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة الشرائع، تولت التحقيق مع ذويه، والتحفظ على الجثة، وإخضاعها للكشف من قِبل الطبيب الشرعي بالشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وإصدار التقرير النهائي، والتأكد متى ووقت وسبب الوفاة، وهل هي جنائية أو وفاة عرضية؟

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها.