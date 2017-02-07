التحقيق مع إعلامي رياضي نشر وثائق رسمية عبر حسابه في "تويتر"

أُحيل لهيئة التحقيق والادعاء لاستكمال التحقيقات والإجراءات النظامية

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن الجهات الأمنية استوقفت وحققت مع إعلامي رياضي بالعاصمة الرياض، بعد اتهامه بنشر وثائق رسمية خاصة بـ"نادي النصر" في حسابه الرسمي على تويتر.

وقالت المصادر: " الإعلامي تم استيقافه، وأحيل لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيقات والإجراءات النظامية ".

