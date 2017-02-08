التحقيق مع كاتب صحفي بتهمة القذف والتشهير في "تويتر"

أُحيل لهيئة التحقيق والادعاء لاستكمال الإجراءات النظامية

كشفت مصادر "سبق" أن الجهات الأمنية في الرياض استوقفت كاتباً صحفياً بصحيفة محلية معروفة ويعمل أكاديمياً بجامعة كبرى، بعد اتهامه بنشر تغريدات مسيئة للمجتمع السعودي، ولمغردين آخرين وكتاب ومثقفين، تضمنت القذف والتشهير بهم.

وقالت المصادر إن "الكاتب المعروف قد تم استيقافه، وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه، وتم تمديد إيقافه 35 يوماً".

