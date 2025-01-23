"التخطيط والتطوير ومعهد الإدارة" يقيمان دورة لرؤساء لجان التعديات بعسير

استفاد منها 41 موظفاً بهدف تنمية مهاراتهم

أقامت الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بمنطقة عسير دورتين تدريبيتين خاصة بعمل لجان إزالة التعديات بهدف تنمية مهاراتهم، استفاد منها 41 موظفاً يمثلون رؤساء اللجان الفرعية بمنطقة عسير.

شارك في الدورتين وكيل إمارة منطقة عسير المساعد، عوض محمد عسيري، والمستشار فائز الزاحم، وحضرهما مدير عام التخطيط والتطوير بإمارة عسير، سعود بن سعد الرويس.

وتم خلال الدورتين مناقشة التعليمات والأنظمة التي تتعلق بأعمال اللجنة، و بعض الحالات التي يمكن التعامل معها وفق الحالة الزمنية بالعمل الميداني خلال تأدية عملهم.