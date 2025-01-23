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"التدريب التقني": الْتحاق 92% من الخريجين ذوي الإعاقة بسوق العمل

"العتيبي": القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر منهم 79%

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن نسبة توظيف خريجي الكليات والمعاهد التقنية من ذوي الإعاقة بلغت 92.7% بالقطاعين العام والخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر منهم بنسبة 79.1%، بينما بلغت نسبة توظيف الخريجين من ذوي الإعاقة بالقطاع العام نحو 10.4%، ونسبة 3.2% منهم يمارسون العمل الحر.

وأكد "العتيبي" أن المؤسسة تحرص على توفير البرامج التدريبية المناسبة لذوي الإعاقة في مختلف الوحدات التدريبية، وذلك في بيئة تدريبية مناسبة لهم تتوفر بها مختلف وسائل التنقل كالمصاعد الكهربائية، ودورات المياه الخاصة بهم، والمواقف المخصصة لسياراتهم، مع ضمان توفر جميع وسائل السلامة المهنية لهم، إضافة إلى استقطاب مدربين متخصصين في تدريب ذوي الإعاقة، ويتم دمجهم مع بقية المتدربين الآخرين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المؤسسة تعمل على التوسع في تدريب ذوي الإعاقة من خلال إطلاق برامج تدريبية إلكترونية ستتيح الفرصة لهم للتدريب في التخصصات التي تتناسب مع نوعية إعاقاتهم في أي وقت ومكان، حيث قامت مؤخراً بإنشاء إدارة التقنية الخاصة لدعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة في الكليات والمعاهد التقنية لذوي الإعاقة خلال المرحلة القادمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التدريب التقني": الْتحاق 92% من الخريجين ذوي الإعاقة بسوق العمل
سبق

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن نسبة توظيف خريجي الكليات والمعاهد التقنية من ذوي الإعاقة بلغت 92.7% بالقطاعين العام والخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر منهم بنسبة 79.1%، بينما بلغت نسبة توظيف الخريجين من ذوي الإعاقة بالقطاع العام نحو 10.4%، ونسبة 3.2% منهم يمارسون العمل الحر.

وأكد "العتيبي" أن المؤسسة تحرص على توفير البرامج التدريبية المناسبة لذوي الإعاقة في مختلف الوحدات التدريبية، وذلك في بيئة تدريبية مناسبة لهم تتوفر بها مختلف وسائل التنقل كالمصاعد الكهربائية، ودورات المياه الخاصة بهم، والمواقف المخصصة لسياراتهم، مع ضمان توفر جميع وسائل السلامة المهنية لهم، إضافة إلى استقطاب مدربين متخصصين في تدريب ذوي الإعاقة، ويتم دمجهم مع بقية المتدربين الآخرين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المؤسسة تعمل على التوسع في تدريب ذوي الإعاقة من خلال إطلاق برامج تدريبية إلكترونية ستتيح الفرصة لهم للتدريب في التخصصات التي تتناسب مع نوعية إعاقاتهم في أي وقت ومكان، حيث قامت مؤخراً بإنشاء إدارة التقنية الخاصة لدعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة في الكليات والمعاهد التقنية لذوي الإعاقة خلال المرحلة القادمة.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
12:31 PM
"العتيبي": القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر منهم 79%

"التدريب التقني": الْتحاق 92% من الخريجين ذوي الإعاقة بسوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن نسبة توظيف خريجي الكليات والمعاهد التقنية من ذوي الإعاقة بلغت 92.7% بالقطاعين العام والخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن القطاع الخاص استحوذ على النسبة الأكبر منهم بنسبة 79.1%، بينما بلغت نسبة توظيف الخريجين من ذوي الإعاقة بالقطاع العام نحو 10.4%، ونسبة 3.2% منهم يمارسون العمل الحر.

وأكد "العتيبي" أن المؤسسة تحرص على توفير البرامج التدريبية المناسبة لذوي الإعاقة في مختلف الوحدات التدريبية، وذلك في بيئة تدريبية مناسبة لهم تتوفر بها مختلف وسائل التنقل كالمصاعد الكهربائية، ودورات المياه الخاصة بهم، والمواقف المخصصة لسياراتهم، مع ضمان توفر جميع وسائل السلامة المهنية لهم، إضافة إلى استقطاب مدربين متخصصين في تدريب ذوي الإعاقة، ويتم دمجهم مع بقية المتدربين الآخرين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المؤسسة تعمل على التوسع في تدريب ذوي الإعاقة من خلال إطلاق برامج تدريبية إلكترونية ستتيح الفرصة لهم للتدريب في التخصصات التي تتناسب مع نوعية إعاقاتهم في أي وقت ومكان، حيث قامت مؤخراً بإنشاء إدارة التقنية الخاصة لدعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة في الكليات والمعاهد التقنية لذوي الإعاقة خلال المرحلة القادمة.

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