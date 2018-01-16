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"التدريب التقني النسائي".. تأهيل 2750 نزيلة في السجون على 36 برنامجاً

يحصلن على شهادات تُفيدهن في الحصول على فرصة عمل بعد انتهاء محكومياتهن

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تأهيل ٢٧٥٠ نزيلة في السجون حتى الآن؛ عبر برامجها التدريبية التي تُقدّمها داخل السجون بالشراكة مع المديرية العامة للسجون؛ بهدف تأهيل السجناء وإكسابهم المهارات اللازمة وإعدادهم للعودة للمجتمع عقب انتهاء محكوميتهم.

 

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للتدريب المشترك بالمؤسسة، فائزة الغامدي، أن برنامج تدريب النزيلات في السجون بدأ في عام 1430هـ؛ لتأهيلهن في عدة مجالات تقنية ومهنية من أبرزها الحاسب الآلي والخياطة والأعمال الفنية واليدوية والتزيين والتجميل، وكذلك إكسابهن مهارات اللغة الإنجليزية، وتقديم برامج تدريبية لتطوير الذات وافتتاح المشاريع الصغيرة.

 

وأكدت "الغامدي" أنه تم خلال العام الهجري الماضي تدريب النزيلات على (36) برنامجاً في كل من: (الرياض، والأحساء، والدمام، وبريدة، وأبها، وحائل، والطائف، والمدينة المنورة)، وأن هناك خطة للتوسع في تقديم البرامج لتشمل جميع السجون في مناطق المملكة، وكذلك تفعيل الخط الإنتاجي في إصلاحية ذهبان والحائر؛ مشيرة إلى حرص النزيلات على الالتحاق بالبرامج التدريبية والانتظام فيها حتى إنهائها بشكل كامل.

 

وأضافت مديرة التدريب المشترك النسائي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن خريجات البرامج التدريبية يحصلن على شهادات إتمام البرامج التدريبية الخاصة بنزيلات السجون لتستفيد منها النزيلة بعد انتهاء محكوميتها في الحصول على فرصة عمل مناسبة؛ حيث تُعَد هذه الشهادة كبقية الشهادات التي تقدم لكافة خريجات البرامج التقنية والمهنية الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التدريب التقني النسائي".. تأهيل 2750 نزيلة في السجون على 36 برنامجاً
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تأهيل ٢٧٥٠ نزيلة في السجون حتى الآن؛ عبر برامجها التدريبية التي تُقدّمها داخل السجون بالشراكة مع المديرية العامة للسجون؛ بهدف تأهيل السجناء وإكسابهم المهارات اللازمة وإعدادهم للعودة للمجتمع عقب انتهاء محكوميتهم.

 

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للتدريب المشترك بالمؤسسة، فائزة الغامدي، أن برنامج تدريب النزيلات في السجون بدأ في عام 1430هـ؛ لتأهيلهن في عدة مجالات تقنية ومهنية من أبرزها الحاسب الآلي والخياطة والأعمال الفنية واليدوية والتزيين والتجميل، وكذلك إكسابهن مهارات اللغة الإنجليزية، وتقديم برامج تدريبية لتطوير الذات وافتتاح المشاريع الصغيرة.

 

وأكدت "الغامدي" أنه تم خلال العام الهجري الماضي تدريب النزيلات على (36) برنامجاً في كل من: (الرياض، والأحساء، والدمام، وبريدة، وأبها، وحائل، والطائف، والمدينة المنورة)، وأن هناك خطة للتوسع في تقديم البرامج لتشمل جميع السجون في مناطق المملكة، وكذلك تفعيل الخط الإنتاجي في إصلاحية ذهبان والحائر؛ مشيرة إلى حرص النزيلات على الالتحاق بالبرامج التدريبية والانتظام فيها حتى إنهائها بشكل كامل.

 

وأضافت مديرة التدريب المشترك النسائي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن خريجات البرامج التدريبية يحصلن على شهادات إتمام البرامج التدريبية الخاصة بنزيلات السجون لتستفيد منها النزيلة بعد انتهاء محكوميتها في الحصول على فرصة عمل مناسبة؛ حيث تُعَد هذه الشهادة كبقية الشهادات التي تقدم لكافة خريجات البرامج التقنية والمهنية الأخرى.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
10:54 AM
يحصلن على شهادات تُفيدهن في الحصول على فرصة عمل بعد انتهاء محكومياتهن

"التدريب التقني النسائي".. تأهيل 2750 نزيلة في السجون على 36 برنامجاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تأهيل ٢٧٥٠ نزيلة في السجون حتى الآن؛ عبر برامجها التدريبية التي تُقدّمها داخل السجون بالشراكة مع المديرية العامة للسجون؛ بهدف تأهيل السجناء وإكسابهم المهارات اللازمة وإعدادهم للعودة للمجتمع عقب انتهاء محكوميتهم.

 

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للتدريب المشترك بالمؤسسة، فائزة الغامدي، أن برنامج تدريب النزيلات في السجون بدأ في عام 1430هـ؛ لتأهيلهن في عدة مجالات تقنية ومهنية من أبرزها الحاسب الآلي والخياطة والأعمال الفنية واليدوية والتزيين والتجميل، وكذلك إكسابهن مهارات اللغة الإنجليزية، وتقديم برامج تدريبية لتطوير الذات وافتتاح المشاريع الصغيرة.

 

وأكدت "الغامدي" أنه تم خلال العام الهجري الماضي تدريب النزيلات على (36) برنامجاً في كل من: (الرياض، والأحساء، والدمام، وبريدة، وأبها، وحائل، والطائف، والمدينة المنورة)، وأن هناك خطة للتوسع في تقديم البرامج لتشمل جميع السجون في مناطق المملكة، وكذلك تفعيل الخط الإنتاجي في إصلاحية ذهبان والحائر؛ مشيرة إلى حرص النزيلات على الالتحاق بالبرامج التدريبية والانتظام فيها حتى إنهائها بشكل كامل.

 

وأضافت مديرة التدريب المشترك النسائي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن خريجات البرامج التدريبية يحصلن على شهادات إتمام البرامج التدريبية الخاصة بنزيلات السجون لتستفيد منها النزيلة بعد انتهاء محكوميتها في الحصول على فرصة عمل مناسبة؛ حيث تُعَد هذه الشهادة كبقية الشهادات التي تقدم لكافة خريجات البرامج التقنية والمهنية الأخرى.

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