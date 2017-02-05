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"التدريب التقني" تؤهل أكثر من 10 آلاف سعودية للعمل بصيانة الجوال

ضمن البرامج المقدمة في 19 كلية للبنات منتشرة في مختلف المناطق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الانتهاء من تأهيل 10769 سعودية للعمل في مجال صيانة وبيع الجوال خلال الفترة الماضية، من خلال البرامج التدريبية المجانية التي بدأت المؤسسة في تنفيذها في 19 كلية للبنات منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة حرصت منذ انطلاق برنامج توطين الاتصالات على استقبال طلبات التسجيل للراغبات في التدريب على دورات الجوال وهي: (الصيانة الأساسية للجوال، ومهارات المبيعات، وخدمة العملاء، وصيانة الجوال المتقدمة).

وأفاد أن جميع المتدربات طوال فترة التدريب اكتسبن المهارات الفنية للعمل على نقاط البيع وإرشادات التعامل مع العميل، والمهارات الأساسية لصيانة الجوال كالعمل على أجهزة اللحام بالهواء الساخن ومع أعطال الجوال، ومهارة الصيانة الأساسية لبرامج تشغيل الجوال.

وأشار "العتيبي" إلى أن الخريجات حصلن على شهادة مهنية، ومعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ لتمكينهن من الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص في مجال الاتصالات أو ممارسة العمل الحر، وافتتاح المشاريع الخاصة بهن بالاستفادة من برامج الدعم المقدمة من معهد ريادة الأعمال الوطني.

وأكد أن الدورات التدريبية النسائية شملت أيضاً المستفيدات من الجمعيات الخيرية بالمملكة؛ لتأهيل وتدريب المستفيدات من خدمات تلك الجمعيات؛ بهدف رفع المستوى المهاري لهن، ونشر الوعي الإيجابي لديهن تجاه الوظائف المهنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التدريب التقني" تؤهل أكثر من 10 آلاف سعودية للعمل بصيانة الجوال
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الانتهاء من تأهيل 10769 سعودية للعمل في مجال صيانة وبيع الجوال خلال الفترة الماضية، من خلال البرامج التدريبية المجانية التي بدأت المؤسسة في تنفيذها في 19 كلية للبنات منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة حرصت منذ انطلاق برنامج توطين الاتصالات على استقبال طلبات التسجيل للراغبات في التدريب على دورات الجوال وهي: (الصيانة الأساسية للجوال، ومهارات المبيعات، وخدمة العملاء، وصيانة الجوال المتقدمة).

وأفاد أن جميع المتدربات طوال فترة التدريب اكتسبن المهارات الفنية للعمل على نقاط البيع وإرشادات التعامل مع العميل، والمهارات الأساسية لصيانة الجوال كالعمل على أجهزة اللحام بالهواء الساخن ومع أعطال الجوال، ومهارة الصيانة الأساسية لبرامج تشغيل الجوال.

وأشار "العتيبي" إلى أن الخريجات حصلن على شهادة مهنية، ومعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ لتمكينهن من الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص في مجال الاتصالات أو ممارسة العمل الحر، وافتتاح المشاريع الخاصة بهن بالاستفادة من برامج الدعم المقدمة من معهد ريادة الأعمال الوطني.

وأكد أن الدورات التدريبية النسائية شملت أيضاً المستفيدات من الجمعيات الخيرية بالمملكة؛ لتأهيل وتدريب المستفيدات من خدمات تلك الجمعيات؛ بهدف رفع المستوى المهاري لهن، ونشر الوعي الإيجابي لديهن تجاه الوظائف المهنية.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
11:54 AM
ضمن البرامج المقدمة في 19 كلية للبنات منتشرة في مختلف المناطق

"التدريب التقني" تؤهل أكثر من 10 آلاف سعودية للعمل بصيانة الجوال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الانتهاء من تأهيل 10769 سعودية للعمل في مجال صيانة وبيع الجوال خلال الفترة الماضية، من خلال البرامج التدريبية المجانية التي بدأت المؤسسة في تنفيذها في 19 كلية للبنات منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة حرصت منذ انطلاق برنامج توطين الاتصالات على استقبال طلبات التسجيل للراغبات في التدريب على دورات الجوال وهي: (الصيانة الأساسية للجوال، ومهارات المبيعات، وخدمة العملاء، وصيانة الجوال المتقدمة).

وأفاد أن جميع المتدربات طوال فترة التدريب اكتسبن المهارات الفنية للعمل على نقاط البيع وإرشادات التعامل مع العميل، والمهارات الأساسية لصيانة الجوال كالعمل على أجهزة اللحام بالهواء الساخن ومع أعطال الجوال، ومهارة الصيانة الأساسية لبرامج تشغيل الجوال.

وأشار "العتيبي" إلى أن الخريجات حصلن على شهادة مهنية، ومعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ لتمكينهن من الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص في مجال الاتصالات أو ممارسة العمل الحر، وافتتاح المشاريع الخاصة بهن بالاستفادة من برامج الدعم المقدمة من معهد ريادة الأعمال الوطني.

وأكد أن الدورات التدريبية النسائية شملت أيضاً المستفيدات من الجمعيات الخيرية بالمملكة؛ لتأهيل وتدريب المستفيدات من خدمات تلك الجمعيات؛ بهدف رفع المستوى المهاري لهن، ونشر الوعي الإيجابي لديهن تجاه الوظائف المهنية.

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