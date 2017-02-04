"التدريب التقني" توجه 20 متطوعًا متخصصًا لصيانة مرافق الجنادرية

للصيانة التطوعية على مدار الساعة.. بالتنسيق مع التشغيل بالمهرجان

تنفذ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال جناحها المشارك في مهرجان الجنادرية 31 "البرنامج المهني للصيانة التطوعية"، والذي يتكون من عشرين مهنيًا سعوديًا يعملون على ثلاث فترات يوميًا لصيانة فنادق ومرافق المهرجان، وسط متابعة واهتمام إدارة التشغيل والصيانة بالحرس الوطني والتي أعطت الثقة للكوادر السعودية بعدما أثبتوا نجاحهم للعام الثاني على التوالي في تنفيذ مهام الكهرباء والتمديدات الصحية والتبريد والتكييف والنجارة واللحام والصيانة الشاملة.

وأوضح مشرف الصيانة بجناح المؤسسة المهندس سالم بن فلاح القحطاني أن فريق الصيانة والقادم من المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء يعمل على مدار أربعًا وعشرين ساعة، حيث هيأت لهم إدارة التشغيل والصيانة بالمهرجان مركزاً بالجنادرية، تتوفر به كل مقومات العمل من اتصال ومتابعة لإدارة أعمالهم المهنية في صيانة مرافق المهرجان مهيئين بأحدث سيارات الصيانة التي جهزتها المؤسسة مشتملة على العدد والأدوات الفنية، منوهاً بما تقدمه لهم إدارة المهرجان من تسهيلات لنجاح عملهم .

وفي السياق ذاته، نوه محمد بن عبدالله المحيسن مساعد مدير إدارة الصيانة والتشغيل بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بدور الفريق مؤكداً أهمية توظيف طاقات الشباب التدريبية بغرض الارتقاء بالعمل التطوعي المهني المتخصص، مشيراً إلى أن إدارة الصيانة والتشغيل بالمهرجان رأت في هذا البرنامج مسئولية مهنية تجاه تنفيذ إستراتيجية الإدارة نحو خدمة مقرات الدول المشاركة وبيوت المناطق ومباني الضيافة في المهرجان من خلال التخصصات المهنية المتوفرة المدعومة بالفرق المهنية المجهزة بالعدد واللوازم وقطع الغيار والمؤهلين من المتدربين للعمل في المهرجان.

يذكر أن البرنامج المهني للصيانة التطوعية هو أحد برامج المسئولية الإجتماعية للمؤسسة والذي تشارك به في مناسبات وطنية واجتماعية مختلفة مستهدفة خدمة الإنسان والمكان، ونشر ثقافة العمل التطوعي المهني لدى منسوبي المؤسسة التي تعمل ضمن إستراتيجيتها على دعم استقطاب الطاقات الفاعلة في التدريب للاستفادة منهم في البرنامج، والتخطيط الأمثل للبرامج التطوعية المستقبلية التي تساهم في تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة لخدمة الوطن.