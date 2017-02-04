النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

"التدريب التقني" توجه 20 متطوعًا متخصصًا لصيانة مرافق الجنادرية

للصيانة التطوعية على مدار الساعة.. بالتنسيق مع التشغيل بالمهرجان

تنفذ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال جناحها المشارك في مهرجان الجنادرية 31 "البرنامج المهني للصيانة التطوعية"، والذي يتكون من عشرين مهنيًا سعوديًا يعملون على ثلاث فترات يوميًا لصيانة فنادق ومرافق المهرجان، وسط متابعة واهتمام إدارة التشغيل والصيانة بالحرس الوطني والتي أعطت الثقة للكوادر السعودية بعدما أثبتوا نجاحهم للعام الثاني على التوالي في تنفيذ مهام الكهرباء والتمديدات الصحية والتبريد والتكييف والنجارة واللحام والصيانة الشاملة.

 

وأوضح مشرف الصيانة بجناح المؤسسة المهندس سالم بن فلاح القحطاني أن فريق الصيانة والقادم من المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء يعمل على مدار أربعًا وعشرين ساعة، حيث هيأت لهم إدارة التشغيل والصيانة بالمهرجان مركزاً بالجنادرية، تتوفر به كل مقومات العمل من اتصال ومتابعة لإدارة أعمالهم المهنية في صيانة مرافق المهرجان مهيئين بأحدث سيارات الصيانة التي جهزتها المؤسسة مشتملة على العدد والأدوات الفنية، منوهاً بما تقدمه لهم إدارة المهرجان من تسهيلات لنجاح عملهم .

 

وفي السياق ذاته، نوه محمد بن عبدالله المحيسن مساعد مدير إدارة الصيانة والتشغيل بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بدور الفريق مؤكداً أهمية توظيف طاقات الشباب التدريبية بغرض الارتقاء بالعمل التطوعي المهني المتخصص، مشيراً إلى أن إدارة الصيانة والتشغيل بالمهرجان رأت في هذا البرنامج مسئولية مهنية تجاه تنفيذ إستراتيجية الإدارة نحو خدمة مقرات الدول المشاركة وبيوت المناطق ومباني الضيافة في المهرجان من خلال التخصصات المهنية المتوفرة المدعومة بالفرق المهنية المجهزة بالعدد واللوازم وقطع الغيار والمؤهلين من المتدربين للعمل في المهرجان.

 

يذكر أن البرنامج المهني للصيانة التطوعية هو أحد برامج المسئولية الإجتماعية للمؤسسة والذي تشارك به في مناسبات وطنية واجتماعية مختلفة مستهدفة خدمة الإنسان والمكان، ونشر ثقافة العمل التطوعي المهني لدى منسوبي المؤسسة التي تعمل ضمن إستراتيجيتها على دعم استقطاب الطاقات الفاعلة في التدريب للاستفادة منهم في البرنامج، والتخطيط الأمثل للبرامج التطوعية المستقبلية التي تساهم في تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة لخدمة الوطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"التدريب التقني" توجه 20 متطوعًا متخصصًا لصيانة مرافق الجنادرية
سبق

تنفذ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال جناحها المشارك في مهرجان الجنادرية 31 "البرنامج المهني للصيانة التطوعية"، والذي يتكون من عشرين مهنيًا سعوديًا يعملون على ثلاث فترات يوميًا لصيانة فنادق ومرافق المهرجان، وسط متابعة واهتمام إدارة التشغيل والصيانة بالحرس الوطني والتي أعطت الثقة للكوادر السعودية بعدما أثبتوا نجاحهم للعام الثاني على التوالي في تنفيذ مهام الكهرباء والتمديدات الصحية والتبريد والتكييف والنجارة واللحام والصيانة الشاملة.

 

وأوضح مشرف الصيانة بجناح المؤسسة المهندس سالم بن فلاح القحطاني أن فريق الصيانة والقادم من المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء يعمل على مدار أربعًا وعشرين ساعة، حيث هيأت لهم إدارة التشغيل والصيانة بالمهرجان مركزاً بالجنادرية، تتوفر به كل مقومات العمل من اتصال ومتابعة لإدارة أعمالهم المهنية في صيانة مرافق المهرجان مهيئين بأحدث سيارات الصيانة التي جهزتها المؤسسة مشتملة على العدد والأدوات الفنية، منوهاً بما تقدمه لهم إدارة المهرجان من تسهيلات لنجاح عملهم .

 

وفي السياق ذاته، نوه محمد بن عبدالله المحيسن مساعد مدير إدارة الصيانة والتشغيل بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بدور الفريق مؤكداً أهمية توظيف طاقات الشباب التدريبية بغرض الارتقاء بالعمل التطوعي المهني المتخصص، مشيراً إلى أن إدارة الصيانة والتشغيل بالمهرجان رأت في هذا البرنامج مسئولية مهنية تجاه تنفيذ إستراتيجية الإدارة نحو خدمة مقرات الدول المشاركة وبيوت المناطق ومباني الضيافة في المهرجان من خلال التخصصات المهنية المتوفرة المدعومة بالفرق المهنية المجهزة بالعدد واللوازم وقطع الغيار والمؤهلين من المتدربين للعمل في المهرجان.

 

يذكر أن البرنامج المهني للصيانة التطوعية هو أحد برامج المسئولية الإجتماعية للمؤسسة والذي تشارك به في مناسبات وطنية واجتماعية مختلفة مستهدفة خدمة الإنسان والمكان، ونشر ثقافة العمل التطوعي المهني لدى منسوبي المؤسسة التي تعمل ضمن إستراتيجيتها على دعم استقطاب الطاقات الفاعلة في التدريب للاستفادة منهم في البرنامج، والتخطيط الأمثل للبرامج التطوعية المستقبلية التي تساهم في تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة لخدمة الوطن.

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
09:43 PM
للصيانة التطوعية على مدار الساعة.. بالتنسيق مع التشغيل بالمهرجان

"التدريب التقني" توجه 20 متطوعًا متخصصًا لصيانة مرافق الجنادرية

A A A
فهد العتيبي - الرياض
0
261

تنفذ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال جناحها المشارك في مهرجان الجنادرية 31 "البرنامج المهني للصيانة التطوعية"، والذي يتكون من عشرين مهنيًا سعوديًا يعملون على ثلاث فترات يوميًا لصيانة فنادق ومرافق المهرجان، وسط متابعة واهتمام إدارة التشغيل والصيانة بالحرس الوطني والتي أعطت الثقة للكوادر السعودية بعدما أثبتوا نجاحهم للعام الثاني على التوالي في تنفيذ مهام الكهرباء والتمديدات الصحية والتبريد والتكييف والنجارة واللحام والصيانة الشاملة.

 

وأوضح مشرف الصيانة بجناح المؤسسة المهندس سالم بن فلاح القحطاني أن فريق الصيانة والقادم من المعهد الصناعي الثانوي الثالث بالأحساء يعمل على مدار أربعًا وعشرين ساعة، حيث هيأت لهم إدارة التشغيل والصيانة بالمهرجان مركزاً بالجنادرية، تتوفر به كل مقومات العمل من اتصال ومتابعة لإدارة أعمالهم المهنية في صيانة مرافق المهرجان مهيئين بأحدث سيارات الصيانة التي جهزتها المؤسسة مشتملة على العدد والأدوات الفنية، منوهاً بما تقدمه لهم إدارة المهرجان من تسهيلات لنجاح عملهم .

 

وفي السياق ذاته، نوه محمد بن عبدالله المحيسن مساعد مدير إدارة الصيانة والتشغيل بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بدور الفريق مؤكداً أهمية توظيف طاقات الشباب التدريبية بغرض الارتقاء بالعمل التطوعي المهني المتخصص، مشيراً إلى أن إدارة الصيانة والتشغيل بالمهرجان رأت في هذا البرنامج مسئولية مهنية تجاه تنفيذ إستراتيجية الإدارة نحو خدمة مقرات الدول المشاركة وبيوت المناطق ومباني الضيافة في المهرجان من خلال التخصصات المهنية المتوفرة المدعومة بالفرق المهنية المجهزة بالعدد واللوازم وقطع الغيار والمؤهلين من المتدربين للعمل في المهرجان.

 

يذكر أن البرنامج المهني للصيانة التطوعية هو أحد برامج المسئولية الإجتماعية للمؤسسة والذي تشارك به في مناسبات وطنية واجتماعية مختلفة مستهدفة خدمة الإنسان والمكان، ونشر ثقافة العمل التطوعي المهني لدى منسوبي المؤسسة التي تعمل ضمن إستراتيجيتها على دعم استقطاب الطاقات الفاعلة في التدريب للاستفادة منهم في البرنامج، والتخطيط الأمثل للبرامج التطوعية المستقبلية التي تساهم في تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة لخدمة الوطن.

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,337
3000

3000

01 فبراير
2,183
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,998

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة