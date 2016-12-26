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"التدريب التقني" و"أرامكو" يؤهلان ألفي سعودي لوظائف النفط

خلال إنشاء مشروع معمل الغاز في الفاضلي شمال غرب الجبيل

تعكف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة وشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، على  تدريب وتأهيل نحو ألفي شاب لتوطين وظائف خلال فترة إنشاء مشروع معمل الغاز في الفاضلي الذي سينفذ شمال غرب مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية.​

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني، فهد العتيبي إن الشراكة مع أرامكو السعودية أثمرت في إنشاء المركز الوطني للتدريب الإنشائي، والذي سيكون مقره في مدينة النعيرية؛ لتأهيل وتوظيف الشباب السعودي على الأعمال الإنشائية بمشروع معمل الغاز في الفاضلي، ومتابعة توظيف الشباب الذين لديهم عقود توظيف مع مقاولي المشروع.

وأشار "العتيبي" إلى أن المركز سيعمل على تدريب ألفي شاب سعودي على مدى ثلاث سنوات من الآن؛ لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة في مشروع معمل الغاز في الفاضلي.

وستتولى أرامكو السعودية، وفق الاتفاقية معها، متابعة ومراقبة المقاولين للتأكد من تعيين المتدربين، وأيضاً من الذين لديهم عقود توظيف مع المقاولين تبدأ بالتدريب في أعمال الإنشاء بالتخصصات المختلفة كالأجهزة الدقيقة والكهرباء واللحام وأعمال السقالة وتشكيل الأنابيب والنجارة.

وأضاف المتحدث أن هذه المشاريع تستهدف جذب المزيد من الشباب وتوجيههم لفرص العمل في مجال الإنشاءات الصناعية المعنية بقطاع النفط والغاز في ظل تزايد حاجة هذا القطاع الحيوي إلى كوادر وطنية مؤهلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التدريب التقني أن هذه الشراكة تأتي ضمن خطط المؤسسة الاستراتيجية لتدريب وتأهيل الشباب السعودي وفق الاحتياج الفعلي لسوق العمل بالمملكة.

وأردف: "سبق أن عملت المؤسسة اتفاقيات تأهيل وتوظيف مع أرامكو السعودية، بدأت في عدة مشاريع وبرامج كتأسيس المعهد الوطني الصناعي في الأحساء، وأكاديمية الحفر العربية السعودية في بقيق، ومشروع المعهد التقني لخدمات البترول في الدمام والخفجي، بجانب مبادرة "إتقان" في مجال تقنية الفحص وضمان الجودة، وتأسيس معهد "مهارات" في جازان خلال فترة إنشاء أرامكو السعودية لمصفاة جازان".

جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تشغيل معاهد بالشراكة مع القطاع الخاص في عدة مجالات بلغ عددها حتى الآن (24) معهداً تدريبياً متخصصاً في مختلف مناطق المملكة، حيث يعتبر أحد المسارات التي تطبقها المؤسسة للمواءمة بين المخرجات، وحاجة سوق العمل.

ويوقع جميع خريجي تلك المعاهد عقودهم الوظيفية قبل تخرجهم، ضمن عقود رسمية مرتبطة بالتوظيف ومكافأة شهرية لكل متدرب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التدريب التقني" و"أرامكو" يؤهلان ألفي سعودي لوظائف النفط
سبق

تعكف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة وشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، على  تدريب وتأهيل نحو ألفي شاب لتوطين وظائف خلال فترة إنشاء مشروع معمل الغاز في الفاضلي الذي سينفذ شمال غرب مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية.​

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني، فهد العتيبي إن الشراكة مع أرامكو السعودية أثمرت في إنشاء المركز الوطني للتدريب الإنشائي، والذي سيكون مقره في مدينة النعيرية؛ لتأهيل وتوظيف الشباب السعودي على الأعمال الإنشائية بمشروع معمل الغاز في الفاضلي، ومتابعة توظيف الشباب الذين لديهم عقود توظيف مع مقاولي المشروع.

وأشار "العتيبي" إلى أن المركز سيعمل على تدريب ألفي شاب سعودي على مدى ثلاث سنوات من الآن؛ لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة في مشروع معمل الغاز في الفاضلي.

وستتولى أرامكو السعودية، وفق الاتفاقية معها، متابعة ومراقبة المقاولين للتأكد من تعيين المتدربين، وأيضاً من الذين لديهم عقود توظيف مع المقاولين تبدأ بالتدريب في أعمال الإنشاء بالتخصصات المختلفة كالأجهزة الدقيقة والكهرباء واللحام وأعمال السقالة وتشكيل الأنابيب والنجارة.

وأضاف المتحدث أن هذه المشاريع تستهدف جذب المزيد من الشباب وتوجيههم لفرص العمل في مجال الإنشاءات الصناعية المعنية بقطاع النفط والغاز في ظل تزايد حاجة هذا القطاع الحيوي إلى كوادر وطنية مؤهلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التدريب التقني أن هذه الشراكة تأتي ضمن خطط المؤسسة الاستراتيجية لتدريب وتأهيل الشباب السعودي وفق الاحتياج الفعلي لسوق العمل بالمملكة.

وأردف: "سبق أن عملت المؤسسة اتفاقيات تأهيل وتوظيف مع أرامكو السعودية، بدأت في عدة مشاريع وبرامج كتأسيس المعهد الوطني الصناعي في الأحساء، وأكاديمية الحفر العربية السعودية في بقيق، ومشروع المعهد التقني لخدمات البترول في الدمام والخفجي، بجانب مبادرة "إتقان" في مجال تقنية الفحص وضمان الجودة، وتأسيس معهد "مهارات" في جازان خلال فترة إنشاء أرامكو السعودية لمصفاة جازان".

جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تشغيل معاهد بالشراكة مع القطاع الخاص في عدة مجالات بلغ عددها حتى الآن (24) معهداً تدريبياً متخصصاً في مختلف مناطق المملكة، حيث يعتبر أحد المسارات التي تطبقها المؤسسة للمواءمة بين المخرجات، وحاجة سوق العمل.

ويوقع جميع خريجي تلك المعاهد عقودهم الوظيفية قبل تخرجهم، ضمن عقود رسمية مرتبطة بالتوظيف ومكافأة شهرية لكل متدرب.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
02:06 PM
خلال إنشاء مشروع معمل الغاز في الفاضلي شمال غرب الجبيل

"التدريب التقني" و"أرامكو" يؤهلان ألفي سعودي لوظائف النفط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعكف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة وشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، على  تدريب وتأهيل نحو ألفي شاب لتوطين وظائف خلال فترة إنشاء مشروع معمل الغاز في الفاضلي الذي سينفذ شمال غرب مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية.​

وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني، فهد العتيبي إن الشراكة مع أرامكو السعودية أثمرت في إنشاء المركز الوطني للتدريب الإنشائي، والذي سيكون مقره في مدينة النعيرية؛ لتأهيل وتوظيف الشباب السعودي على الأعمال الإنشائية بمشروع معمل الغاز في الفاضلي، ومتابعة توظيف الشباب الذين لديهم عقود توظيف مع مقاولي المشروع.

وأشار "العتيبي" إلى أن المركز سيعمل على تدريب ألفي شاب سعودي على مدى ثلاث سنوات من الآن؛ لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة في مشروع معمل الغاز في الفاضلي.

وستتولى أرامكو السعودية، وفق الاتفاقية معها، متابعة ومراقبة المقاولين للتأكد من تعيين المتدربين، وأيضاً من الذين لديهم عقود توظيف مع المقاولين تبدأ بالتدريب في أعمال الإنشاء بالتخصصات المختلفة كالأجهزة الدقيقة والكهرباء واللحام وأعمال السقالة وتشكيل الأنابيب والنجارة.

وأضاف المتحدث أن هذه المشاريع تستهدف جذب المزيد من الشباب وتوجيههم لفرص العمل في مجال الإنشاءات الصناعية المعنية بقطاع النفط والغاز في ظل تزايد حاجة هذا القطاع الحيوي إلى كوادر وطنية مؤهلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التدريب التقني أن هذه الشراكة تأتي ضمن خطط المؤسسة الاستراتيجية لتدريب وتأهيل الشباب السعودي وفق الاحتياج الفعلي لسوق العمل بالمملكة.

وأردف: "سبق أن عملت المؤسسة اتفاقيات تأهيل وتوظيف مع أرامكو السعودية، بدأت في عدة مشاريع وبرامج كتأسيس المعهد الوطني الصناعي في الأحساء، وأكاديمية الحفر العربية السعودية في بقيق، ومشروع المعهد التقني لخدمات البترول في الدمام والخفجي، بجانب مبادرة "إتقان" في مجال تقنية الفحص وضمان الجودة، وتأسيس معهد "مهارات" في جازان خلال فترة إنشاء أرامكو السعودية لمصفاة جازان".

جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تشغيل معاهد بالشراكة مع القطاع الخاص في عدة مجالات بلغ عددها حتى الآن (24) معهداً تدريبياً متخصصاً في مختلف مناطق المملكة، حيث يعتبر أحد المسارات التي تطبقها المؤسسة للمواءمة بين المخرجات، وحاجة سوق العمل.

ويوقع جميع خريجي تلك المعاهد عقودهم الوظيفية قبل تخرجهم، ضمن عقود رسمية مرتبطة بالتوظيف ومكافأة شهرية لكل متدرب.

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