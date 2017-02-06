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"الترفيه" تدعم "39.21 فن جدة".. لغة تبني جسوراً للتواصل مع العالم الخارجي

مبادرة للمجلس الفني السعودي برئاسة "جواهر بنت ماجد" تهدف إلى الترويج الثقافي

 أعلنت "الهيئة العامة للترفيه" السعودية، عن رعايتها لمعرض "39.21 فن جدة"، والذي تقام فعالياته في جدة خلال شهريْ فبراير ومايو 2017، وأقيمت سلسلة من الفعاليات الافتتاحية خلال الفترة من 1- 4 فبرايرالجاري.

 

ويتم تنظيم هذه التظاهرة الفنية من قِبَل المجلس الفني السعودي، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لترويج الحراك الفني والثقافي، ودعم الإبداع في المملكة، ويرأس المجلس الأميرة جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وقالت الهيئة: "يستمد المعرض عنوانه من الإحداثيات الجغرافية لمدينة جدة (21.5433° شمالاً، 39.1728° شرقاً)، ويسعى إلى تعزيز مكانة جدة كمدينة في طليعة المدن التي تتصدر المشهد الفني المعاصر في المملكة العربية السعودية، وتتضمن هذه الفعالية إقامة عدد من المعارض الفنية والثقافية، وورش عمل، إلى جانب سلسلة من الجلسات الحوارية التي تهدف إلى بناء جسور التواصل مع العالم الخارجي عبر لغة الفن، كما يتيح المعرض للسعوديين والمقيمين فرصة الاطلاع على الحراك الفني والثقافي المتنامي في المملكة".

 

وتقام النسخة الرابعة من معرض "39.21 فن جدة" بعنوان "سفر"، ويشارك فيها الفنانان سام بردويل وتيل فيلراث، وسيقومان من خلال أعمالهما باستعراض ما يكتشفه المسافر من أشياء ومعلومات؛ فضلاً عن تعرفه على الآخرين واكتشاف الأماكن المهجورة والمعالم المعروفة، كما سيضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية والإبداعية لعدد من الفنانين السعوديين.

 

وفي إطار تعليقه على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، المهندس عمرو المدني: "شَهِدَ الوسط الفني السعودي نمواً وإقبالاً خلال السنوات الأخيرة، وقد أسهمت بعض المبادرات من قبيل معرض "39.21 فن جدة" في توفير منصة مناسبة للفنانين السعوديين لعرض أعمالهم الفنية".

 

وأضاف "المدني": "باعتبارها وسيلة شاملة لتنويع خيارات الترفيه في المملكة؛ فإننا نفخر في الهيئة العامة للترفيه بدعم هذا الحدث الذي يسعى إلى جمع الناس تحت سقف واحد للاحتفاء بالفن، وقد حققت الدورات السابقة من المعرض نجاحاً استثنائياً ونحن على ثقة بأن نسخة المعرض لهذا العام ستحقق نتائج مماثلة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الترفيه" تدعم "39.21 فن جدة".. لغة تبني جسوراً للتواصل مع العالم الخارجي
سبق

 أعلنت "الهيئة العامة للترفيه" السعودية، عن رعايتها لمعرض "39.21 فن جدة"، والذي تقام فعالياته في جدة خلال شهريْ فبراير ومايو 2017، وأقيمت سلسلة من الفعاليات الافتتاحية خلال الفترة من 1- 4 فبرايرالجاري.

 

ويتم تنظيم هذه التظاهرة الفنية من قِبَل المجلس الفني السعودي، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لترويج الحراك الفني والثقافي، ودعم الإبداع في المملكة، ويرأس المجلس الأميرة جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وقالت الهيئة: "يستمد المعرض عنوانه من الإحداثيات الجغرافية لمدينة جدة (21.5433° شمالاً، 39.1728° شرقاً)، ويسعى إلى تعزيز مكانة جدة كمدينة في طليعة المدن التي تتصدر المشهد الفني المعاصر في المملكة العربية السعودية، وتتضمن هذه الفعالية إقامة عدد من المعارض الفنية والثقافية، وورش عمل، إلى جانب سلسلة من الجلسات الحوارية التي تهدف إلى بناء جسور التواصل مع العالم الخارجي عبر لغة الفن، كما يتيح المعرض للسعوديين والمقيمين فرصة الاطلاع على الحراك الفني والثقافي المتنامي في المملكة".

 

وتقام النسخة الرابعة من معرض "39.21 فن جدة" بعنوان "سفر"، ويشارك فيها الفنانان سام بردويل وتيل فيلراث، وسيقومان من خلال أعمالهما باستعراض ما يكتشفه المسافر من أشياء ومعلومات؛ فضلاً عن تعرفه على الآخرين واكتشاف الأماكن المهجورة والمعالم المعروفة، كما سيضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية والإبداعية لعدد من الفنانين السعوديين.

 

وفي إطار تعليقه على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، المهندس عمرو المدني: "شَهِدَ الوسط الفني السعودي نمواً وإقبالاً خلال السنوات الأخيرة، وقد أسهمت بعض المبادرات من قبيل معرض "39.21 فن جدة" في توفير منصة مناسبة للفنانين السعوديين لعرض أعمالهم الفنية".

 

وأضاف "المدني": "باعتبارها وسيلة شاملة لتنويع خيارات الترفيه في المملكة؛ فإننا نفخر في الهيئة العامة للترفيه بدعم هذا الحدث الذي يسعى إلى جمع الناس تحت سقف واحد للاحتفاء بالفن، وقد حققت الدورات السابقة من المعرض نجاحاً استثنائياً ونحن على ثقة بأن نسخة المعرض لهذا العام ستحقق نتائج مماثلة".

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
01:38 PM
مبادرة للمجلس الفني السعودي برئاسة "جواهر بنت ماجد" تهدف إلى الترويج الثقافي

"الترفيه" تدعم "39.21 فن جدة".. لغة تبني جسوراً للتواصل مع العالم الخارجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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 أعلنت "الهيئة العامة للترفيه" السعودية، عن رعايتها لمعرض "39.21 فن جدة"، والذي تقام فعالياته في جدة خلال شهريْ فبراير ومايو 2017، وأقيمت سلسلة من الفعاليات الافتتاحية خلال الفترة من 1- 4 فبرايرالجاري.

 

ويتم تنظيم هذه التظاهرة الفنية من قِبَل المجلس الفني السعودي، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لترويج الحراك الفني والثقافي، ودعم الإبداع في المملكة، ويرأس المجلس الأميرة جواهر بنت ماجد بن عبدالعزيز آل سعود.

 

وقالت الهيئة: "يستمد المعرض عنوانه من الإحداثيات الجغرافية لمدينة جدة (21.5433° شمالاً، 39.1728° شرقاً)، ويسعى إلى تعزيز مكانة جدة كمدينة في طليعة المدن التي تتصدر المشهد الفني المعاصر في المملكة العربية السعودية، وتتضمن هذه الفعالية إقامة عدد من المعارض الفنية والثقافية، وورش عمل، إلى جانب سلسلة من الجلسات الحوارية التي تهدف إلى بناء جسور التواصل مع العالم الخارجي عبر لغة الفن، كما يتيح المعرض للسعوديين والمقيمين فرصة الاطلاع على الحراك الفني والثقافي المتنامي في المملكة".

 

وتقام النسخة الرابعة من معرض "39.21 فن جدة" بعنوان "سفر"، ويشارك فيها الفنانان سام بردويل وتيل فيلراث، وسيقومان من خلال أعمالهما باستعراض ما يكتشفه المسافر من أشياء ومعلومات؛ فضلاً عن تعرفه على الآخرين واكتشاف الأماكن المهجورة والمعالم المعروفة، كما سيضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية والإبداعية لعدد من الفنانين السعوديين.

 

وفي إطار تعليقه على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، المهندس عمرو المدني: "شَهِدَ الوسط الفني السعودي نمواً وإقبالاً خلال السنوات الأخيرة، وقد أسهمت بعض المبادرات من قبيل معرض "39.21 فن جدة" في توفير منصة مناسبة للفنانين السعوديين لعرض أعمالهم الفنية".

 

وأضاف "المدني": "باعتبارها وسيلة شاملة لتنويع خيارات الترفيه في المملكة؛ فإننا نفخر في الهيئة العامة للترفيه بدعم هذا الحدث الذي يسعى إلى جمع الناس تحت سقف واحد للاحتفاء بالفن، وقد حققت الدورات السابقة من المعرض نجاحاً استثنائياً ونحن على ثقة بأن نسخة المعرض لهذا العام ستحقق نتائج مماثلة".

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