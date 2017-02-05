النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
قريباً إطلاق 16 جهة و85 فرصة استثمارية.. التحديات: جهوزية القطاع الخاص وتطويق الفساد

خصخصة الجهات الحكومية وفق الرؤية الوطنية.. فرص النجاح والتحديات؟

التصوير مع "الحر" يجذب الزوار إلى "أستديو الصقور" بحائل

​تصل سرعته إلى 300 كلم/ ساعة ويمكنه الانقضاض على الغزلان

 تصوير: عبدالملك سرور: يقيم جناح منطقة حائل في المهرجان الوطني للتراث والثقافة كل عام ركنا خاصا بالصقور للتعرف على أنواعها، ولتصويرها والتقاط الصور التذكارية معها، خاصة "الصقر الحر" الذي يعد أشجعها وأجملها.

 

وقال لـ"سبق" أحد القائمين على "أستديو الصقور": "نتيح من خلال هذا الركن للشباب والأطفال وغيرهم تجربة إمساك الصقر بأيديهم والتصوير معه، وإعطاءهم الصور بعدة أشكال بعد ذلك، لتبقى ذكرى جميلة يحتفظ بها".

 

وأضاف أن للصقور أنواعا مختلفة منها: الحر والشاهين والوكري، ويسمى الحر بـ"الصقر الوفي"، وهو معروف لدى كثير من الناس، ويوجد هذا النوع من الصقور بألوان عديدة ومختلفة، ويمتاز بكبر جسمه وضخامته.

 

وأضاف: "يعتبر (الحر) الذي يكثر وجوده في مناطق البلقان والباكستان، وأفضل أنواعه يسمى بـ"الفارسي"، من أكثر الأنواع صبراً وتحملا للجوع ومقاومة للأمراض، ناهيك عن شكله الجميل جدا، إضافة إلى أن سعره غال، خاصة إذا كان ذا لون يغلب عليه الأشقر أو الأسود.

 

وقال: "يتغذى الصقر الحر على طيور الدخل والحمام عندما يكون بريا، ومع التدريب والممارسة يستطيع الصقر الحر الانقضاض على الحباري والأرانب"، مبينا أنه إذا كان الصقار متمرسا ومحترفا يستطيع تدريب هذا الصقر على الانقضاض وأكل الغزلان.

 

وذكر أن سرعة الصقر تصل إلى 300 كم/ ساعة، وتعتبر هذه السرعة أضعاف سرعة الغزال، مبيناً أن أكثر الصقارين يدربون صقورهم على الحباري والأرانب؛ لأنها أكثر الحيوانات الموجودة في الجزيرة العربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التصوير مع "الحر" يجذب الزوار إلى "أستديو الصقور" بحائل
سبق

 تصوير: عبدالملك سرور: يقيم جناح منطقة حائل في المهرجان الوطني للتراث والثقافة كل عام ركنا خاصا بالصقور للتعرف على أنواعها، ولتصويرها والتقاط الصور التذكارية معها، خاصة "الصقر الحر" الذي يعد أشجعها وأجملها.

 

وقال لـ"سبق" أحد القائمين على "أستديو الصقور": "نتيح من خلال هذا الركن للشباب والأطفال وغيرهم تجربة إمساك الصقر بأيديهم والتصوير معه، وإعطاءهم الصور بعدة أشكال بعد ذلك، لتبقى ذكرى جميلة يحتفظ بها".

 

وأضاف أن للصقور أنواعا مختلفة منها: الحر والشاهين والوكري، ويسمى الحر بـ"الصقر الوفي"، وهو معروف لدى كثير من الناس، ويوجد هذا النوع من الصقور بألوان عديدة ومختلفة، ويمتاز بكبر جسمه وضخامته.

 

وأضاف: "يعتبر (الحر) الذي يكثر وجوده في مناطق البلقان والباكستان، وأفضل أنواعه يسمى بـ"الفارسي"، من أكثر الأنواع صبراً وتحملا للجوع ومقاومة للأمراض، ناهيك عن شكله الجميل جدا، إضافة إلى أن سعره غال، خاصة إذا كان ذا لون يغلب عليه الأشقر أو الأسود.

 

وقال: "يتغذى الصقر الحر على طيور الدخل والحمام عندما يكون بريا، ومع التدريب والممارسة يستطيع الصقر الحر الانقضاض على الحباري والأرانب"، مبينا أنه إذا كان الصقار متمرسا ومحترفا يستطيع تدريب هذا الصقر على الانقضاض وأكل الغزلان.

 

وذكر أن سرعة الصقر تصل إلى 300 كم/ ساعة، وتعتبر هذه السرعة أضعاف سرعة الغزال، مبيناً أن أكثر الصقارين يدربون صقورهم على الحباري والأرانب؛ لأنها أكثر الحيوانات الموجودة في الجزيرة العربية.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
07:17 PM
​تصل سرعته إلى 300 كلم/ ساعة ويمكنه الانقضاض على الغزلان

التصوير مع "الحر" يجذب الزوار إلى "أستديو الصقور" بحائل

A A A
زيد الخمشي - الرياض
5
8,498

 تصوير: عبدالملك سرور: يقيم جناح منطقة حائل في المهرجان الوطني للتراث والثقافة كل عام ركنا خاصا بالصقور للتعرف على أنواعها، ولتصويرها والتقاط الصور التذكارية معها، خاصة "الصقر الحر" الذي يعد أشجعها وأجملها.

 

وقال لـ"سبق" أحد القائمين على "أستديو الصقور": "نتيح من خلال هذا الركن للشباب والأطفال وغيرهم تجربة إمساك الصقر بأيديهم والتصوير معه، وإعطاءهم الصور بعدة أشكال بعد ذلك، لتبقى ذكرى جميلة يحتفظ بها".

 

وأضاف أن للصقور أنواعا مختلفة منها: الحر والشاهين والوكري، ويسمى الحر بـ"الصقر الوفي"، وهو معروف لدى كثير من الناس، ويوجد هذا النوع من الصقور بألوان عديدة ومختلفة، ويمتاز بكبر جسمه وضخامته.

 

وأضاف: "يعتبر (الحر) الذي يكثر وجوده في مناطق البلقان والباكستان، وأفضل أنواعه يسمى بـ"الفارسي"، من أكثر الأنواع صبراً وتحملا للجوع ومقاومة للأمراض، ناهيك عن شكله الجميل جدا، إضافة إلى أن سعره غال، خاصة إذا كان ذا لون يغلب عليه الأشقر أو الأسود.

 

وقال: "يتغذى الصقر الحر على طيور الدخل والحمام عندما يكون بريا، ومع التدريب والممارسة يستطيع الصقر الحر الانقضاض على الحباري والأرانب"، مبينا أنه إذا كان الصقار متمرسا ومحترفا يستطيع تدريب هذا الصقر على الانقضاض وأكل الغزلان.

 

وذكر أن سرعة الصقر تصل إلى 300 كم/ ساعة، وتعتبر هذه السرعة أضعاف سرعة الغزال، مبيناً أن أكثر الصقارين يدربون صقورهم على الحباري والأرانب؛ لأنها أكثر الحيوانات الموجودة في الجزيرة العربية.

شارك برأيك
40
146

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

250 ألفًا هو عدد النساء اللواتي يتوفين سنويًا بسبب سرطان عنق الرحم

05 فبراير
2,167
11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
2,336
3000

3000

01 فبراير
2,182
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,997

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة