"التطبيقات الخليجية" تشارك في جايتكس 2017

تشارك شركة التطبيقات الخليجية موزع القيمة المضافة الرئيسي لشركة هواوي العالمية المتخصصة في قطاع الأعمال في معرض جايتكس الدولي الذي يقام في دبي هذه الأيام.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة التطبيقات الخليجية بندر الفريح أن المشاركة في معرض جايتكس هذا العام تأتي وفق الشراكة الكبيرة بين الشركة وشريكها الاستراتيجي شركة هواوي العالمية، وقال؛ منذ أن اتجهنا نحو خدمة قطاع الأعمال فيما يخص تسويق منتجات هواوي ونحن نحقق تقدماً كبيراً في هذا المجال حتى بات الجميع يثق في الخدمات التي نقدمها، ونحن نفخر بكل الشراكات التي تحقق تكاملاً في الخدمات فيما بيننا.

الجدير بالذكر أن شركة التطبيقات الخليجية تقوم بخدمة قطاع الأعمال، وتختص بمنتجات هواوي فقط في السعودية، وقد حازت على عدة جوائز منها أفضل موزع في الشرق الأوسط، وعلى شهادات الآيزو العالمية.