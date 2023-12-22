"التطلعات المستقبلية في ظل رؤية 2030" في ورشة عمل بجامعة جدة

رعى مدير جامعة جدة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ورشة عمل "التطلعات المستقبلية لجامعة جدة في ظل رؤية 2030" والتي أقامها مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية. كما وقع عدداً من الاتفاقيات بين معهد البحوث والاستشارات وبيوت الخبرة وذلك في قاعة بلاتسو .

وأوضح مدير الجامعة الدكتور "مشاط" في كلمة ألقاها أن هذه الورشة التي تضم نخبة من منسوبي الجامعة تلتقي اليوم لتناقش التطلعات المستقبلية للجامعة في ظل رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الجامعة تخطو خطوات كبيرة لتحقيق أهدافها العلمية والبحثية والمجتمعية المتميزة .

وأشار إلى أن العمل يتم على محورين رئيسين هما العمل بكفاءة والعمل بفاعلية من خلال الموارد البشرية والمالية .

‏من جهته أكد وكيل جامعة جدة، الدكتور عدنان الحميدان، أن خلاصة توجه الجامعة هو النوعية وتشمل المدخلات والمخرجات والمناهج، ولفت إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الجامعة مؤخراً والتي ستوقعها ستسهم بشكل فاعل في نوعية البرامج .

وبدأت ورشة العمل بحضور عمداء الكليات ووكلائهم وما يزيد عن 80 مشاركًا من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمشاركين .

وأكدت الورشة على دور جامعة جدة في وضع دراسات إستراتيجية للقطاعات المختلفة في ظل رؤية المملكة 2030، واستعداد الجامعة بفرق عمل متخصصة تقدم دراسات وأبحاثاً إستراتيجية ناجحة ومتكاملة، ووضع اللبنات الأساسية لمفاهيم المبادرات والأهداف الإستراتيجية في القطاعات الخارجية المختلفة، وفتح باب المشاركة وتبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة، كما أشارت إلى دور الجامعة في تقديم الخدمات والخبرات الأكاديمية بشتى أنواعها واختلاف تخصصاتها للمجتمع المحلي والإقليمي.

وأكدت الورشة على أن مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية بجامعة جدة يفتح ذراعيه للمشاركات والدراسات مع الجهات ذات الاختصاص.