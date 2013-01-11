"التعاونية" تنظم دورة في أساسيات التأمين للإعلاميين

"سبق" شاركت أملًا بنشر الوعي التأميني

نظمت "التعاونية للتأمين" دورة تدريبية بعنوان "أساسيات التأمين للإعلاميين" تناولت العلاقة بين الخطر والتأمين، والمبادئ الأساسية، ومنتجات التأمين وأسس التسعير، بالإضافة إلى واقع قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، وهيكلية السوق.

وتعد الدورة التي عقدت بمركز تنمية الموهبة بالتعاونية، الأولى من نوعها التي يتم تنظيمها لوسائل الإعلام، وتأتي إيماناً من شركة التعاونية بأهمية التناول الإعلامي المهني لقضايا التأمين ودور الإعلام في نشر الوعي التأميني لدى المجتمع وقطاع الأعمال؛ ما يسهم في تحقيق التنمية عبر التخفيف من الخسائر التي يتكبدها المواطن والدولة على حد سواء.

وكرم نائب الرئيس التنفيذي الأول للشؤون الفنية بالتعاونية "سلطان صالح الخمشي" الإعلاميين المشاركين في الدورة وتسليمهم شهادات المشاركة في الدورة، مؤكداً أن تعزيز الثقافة التأمينية للإعلاميين يسهم في توضيح الكثير من الحقائق للجمهور.

وبهذه المناسبة قال "ماجد البهيتي" مدير عام التسويق في الشركة: "تفتخر التعاونية باستضافة كوكبة من الإعلاميين المميزين في هذه الدورة التدريبية، التي أعدت خصيصاً لهم بهدف تعزيز الثقافة التأمينية للإعلاميين عن طريق خبراء متمرسين لتقديم رؤية مهنية لمبادئ التأمين والأسس التي تقوم عليها الممارسة التأمينية وواقع سوق التأمين السعودي والتحديات التي يمر بها".

وأكد "البهيتي" أن تطور قطاع التأمين وتعزيز فرصه المستقبلية يحتاج إلى إعلام اقتصادي واعٍ ومتخصص يلقي الضوء على مسائل التأمين باحترافية ويسهم في إبراز أهمية هذا القطاع والفرص المتاحة لاستقطاب الشباب السعودي للعمل فيه؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سوق التأمين السعودي ونموه للوصول إلى المستويات العالمية فيما يتعلق بعمق التأمين وكثافة التأمين.

وشاركت "سبق" بالدورة أملًا في رفع ثقافة ومستوى الوعي التأميني في المملكة، ونشر آلية الحصول على الحقوق، وضمان عدم ضياع الحقوق للأطراف في الوثيقة التأمينية.

يذكر أن التعاونية للتأمين تأسست عام 1986م كشركة سعودية مساهمة لتقديم مختلف البرامج التأمينية التي تتناسب مع احتياجات المجتمع من أفراد وشركات، وفقاً للمفهوم التعاوني المجاز شرعاً، وتعمل برأسمال قدره 1000 مليون ريال، وتتميز بوضعها التنافسي القوي، وتمتلك أكبر شبكة مبيعات وخدمات تعويضات في المملكة العربية السعودية يزيد عددها على 116 مكتباً للمبيعات ومركزاً للتعويضات.

كما توفر الشركة أكثر من 40 منتجاً تأمينياً في مختلف القطاعات التشغيلية الثلاثة الطبي، والسيارات والممتلكات والحوادث، ولديها أفضل تصنيف ائتماني في السوق خلال السنوات العشر الأخيرة. وتمتلك الشركة الكثير من مقومات التميز التي تشمل: المركز المالي القوي، والخبرة الفنية الكبيرة، والمحفظة التأمينية الأكثر تنوعاً، والمرونة المالية، والخدمات ذات الجودة العالية، والسيولة، والكوادر البشرية المدربة، ومعدل السعودة الأعلى، فضلاً على العلامة التجارية الأكثر رواجاً في المملكة. كل هذه العوامل والكثير من التصنيفات المتميزة التي حصلت عليها التعاونية من جهات محلية وعالمية، تؤكد ريادتها للتأمين على المستويين المحلي والإقليمي.