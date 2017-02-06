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"التعاون الخليجي": يحق لأبناء مواطني المجلس الالتحاق بأي مدرسة حكومية

​"السعودية " تتصدر طلبات براءات الاختراع بدول المجلس

أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في حسابها عبر تويتر بأنه  "يحق لأبناء مواطني دول المجلس الالتحاق بأي مدرسة حكومية في أي دولة من دول المجلس.


وكشفت الأمانة عن تصدر المملكة العربية السعودية لطلبات براءات الاختراع التي تعود ملكيتها لأفراد وشركات بـ1841 طلباً، تليها الإمارات بـ141 طلباً، فالكويت بـ81 طلباً، ثم قطر 61 طلباً، تليها البحرين 31 طلباً وأخيراً عمان 18 طلب براءة اختراع.


وأوضحت الأمانة أن عدد الطلبات المودعة بمكتب براءات الاختراع الخليجي بلغت 32804 مشيرة إلى أن المكتب بدأ العمل وقبول طلبات براءات الاختراع منذ 3 ‫أكتوبر1998م.


‏وأضافت: يهدف مكتب براءات الاختراع الخليجي على تشجيع البحث العلمي والتقني بين دول المجلس وتسهيل انسياب التقنية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وتشجيع الأفراد نحو استثمار الأفكار في المجالات المنتجة.
 
وأوضحت أن المكتب يهدف لتنشيط السوق الصناعي والتجاري بتقديم نوعيات جديدة من المنتجات والمساعدة في التقدم الصناعي والزراعي بنشر أفكار المبدعين والمبتكرين والمخترعين التي تخدم هذه المجالات مع المحافظة على حق ملكيتهم، بالإضافة إلى جلب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة عن طريق توفير حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الخليجي": يحق لأبناء مواطني المجلس الالتحاق بأي مدرسة حكومية
سبق

أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في حسابها عبر تويتر بأنه  "يحق لأبناء مواطني دول المجلس الالتحاق بأي مدرسة حكومية في أي دولة من دول المجلس.


وكشفت الأمانة عن تصدر المملكة العربية السعودية لطلبات براءات الاختراع التي تعود ملكيتها لأفراد وشركات بـ1841 طلباً، تليها الإمارات بـ141 طلباً، فالكويت بـ81 طلباً، ثم قطر 61 طلباً، تليها البحرين 31 طلباً وأخيراً عمان 18 طلب براءة اختراع.


وأوضحت الأمانة أن عدد الطلبات المودعة بمكتب براءات الاختراع الخليجي بلغت 32804 مشيرة إلى أن المكتب بدأ العمل وقبول طلبات براءات الاختراع منذ 3 ‫أكتوبر1998م.


‏وأضافت: يهدف مكتب براءات الاختراع الخليجي على تشجيع البحث العلمي والتقني بين دول المجلس وتسهيل انسياب التقنية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وتشجيع الأفراد نحو استثمار الأفكار في المجالات المنتجة.
 
وأوضحت أن المكتب يهدف لتنشيط السوق الصناعي والتجاري بتقديم نوعيات جديدة من المنتجات والمساعدة في التقدم الصناعي والزراعي بنشر أفكار المبدعين والمبتكرين والمخترعين التي تخدم هذه المجالات مع المحافظة على حق ملكيتهم، بالإضافة إلى جلب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة عن طريق توفير حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب.
 

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
09:10 PM
​"السعودية " تتصدر طلبات براءات الاختراع بدول المجلس

"التعاون الخليجي": يحق لأبناء مواطني المجلس الالتحاق بأي مدرسة حكومية

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عبدالحكيم شار - الرياض
4
10,577

أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في حسابها عبر تويتر بأنه  "يحق لأبناء مواطني دول المجلس الالتحاق بأي مدرسة حكومية في أي دولة من دول المجلس.


وكشفت الأمانة عن تصدر المملكة العربية السعودية لطلبات براءات الاختراع التي تعود ملكيتها لأفراد وشركات بـ1841 طلباً، تليها الإمارات بـ141 طلباً، فالكويت بـ81 طلباً، ثم قطر 61 طلباً، تليها البحرين 31 طلباً وأخيراً عمان 18 طلب براءة اختراع.


وأوضحت الأمانة أن عدد الطلبات المودعة بمكتب براءات الاختراع الخليجي بلغت 32804 مشيرة إلى أن المكتب بدأ العمل وقبول طلبات براءات الاختراع منذ 3 ‫أكتوبر1998م.


‏وأضافت: يهدف مكتب براءات الاختراع الخليجي على تشجيع البحث العلمي والتقني بين دول المجلس وتسهيل انسياب التقنية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وتشجيع الأفراد نحو استثمار الأفكار في المجالات المنتجة.
 
وأوضحت أن المكتب يهدف لتنشيط السوق الصناعي والتجاري بتقديم نوعيات جديدة من المنتجات والمساعدة في التقدم الصناعي والزراعي بنشر أفكار المبدعين والمبتكرين والمخترعين التي تخدم هذه المجالات مع المحافظة على حق ملكيتهم، بالإضافة إلى جلب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة عن طريق توفير حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب.
 

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