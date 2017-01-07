التعاون يضم "صيعري الاتفاق" بالإعارة حتى نهاية الموسم

أنهت إدارة نادي التعاون، مساء السبت، إجراءات التوقيع رسمياً مع لاعب الاتفاق "محمد الصيعري" بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، بدعم من قبل المجلس التنفيذي و"الشيخ تركي آل الشيخ"، وبناء على توصية المدير الفني الروماني "كونستانتين جالكا".

وتمت مراسم التوقيع بالمنطقة الشرقية بحضور "فيصل أبالخيل" نائب رئيس نادي التعاون، واللاعب ووكيل أعماله.

وقدم "محمد القاسم" رئيس نادي التعاون شكره وتقديره لأعضاء المجلس التنفيذي وللشيخ "تركي آل الشيخ" على مواصلة دعمهم السخي للتعاون.