التعرّف على السائق المسيء للسعوديات.. فصل وإحالة للجهات الأمنية

هيئة النقل العام تعلن عن كشف هويته.. وتوجيه باتخاذ اللازم حياله

توصّلت هيئة النقل العام، للمقيم الذي أساء للسعوديات عبر مقطع فيديو متداول، والذي يعمل في إحدى شركات الأجرة.

ووفقاً لمصدر مسؤول في الهيئة، فقد تم توجيه الشركة بفصل المقيم واتخاذ إجراءات عقابية إضافية تجاهه، وتزويد الجهات الأمنية ببياناته لإكمال الإجراءات النظامية بعد الإساءات التي صدرت منه.

وكان متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قد أكد في وقت سابق أنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة، للتأكد من صحة المقطع المتداول الذي يظهر وافداً يسيء للسعوديات.

وقال أبا الخيل في تغريدة له اليوم: سيتم استدعاء المنشأة لاتخاذ الإجراء اللازم بحق العامل المسيء.

وكان مقطع متداول لوافد عربي الجنسية يعمل بإحدى شركات النقل والتوصيل تضمن إساءات للسعوديات بألفاظ نابية.