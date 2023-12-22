التعلم الإلكتروني بجامعة "الإمام" تحدد موعد الاختبارات

أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن اختبارات الفصل الدراسي الأول ستنطلق يوم الأحد المقبل ، في جميع مراكزها بالمملكة وخارجها البالغة 235 مركزًا للطلاب والطالبات.

وأكملت العمادة استعداداتها في استقبال الطلبة من الجنسين ، وجهزت أكثر من عشرة آلاف شخص من العاملين في خدمتهم ، بالإضافة إلى مساعدة أربعة آلاف جندي سعودي مرابط في الحد الجنوبي في أداء الامتحان، وأيضًا تمكين نزلاء السجون من الطلاب في إجراء الامتحانات عبر 14 مراكز حيث يبلغ عددهم أكثر من 1500 نزيل.

وتم التنسيق خارجيا في دول إندونيسيا وسيرلانكا والنيجر لضمان تأدية 1300 طالب وطالبة امتحاناتهم هناك بيسر وسهولة وفق برنامج الانتساب المطور.

وستجرى الامتحانات في تخصصات (إدارة أعمال ، أصول الدين، الاقتصاد، الأنظمة، الفصل التحضيري، والمحاسبة، اللغة العربية، الشريعة).

وأهابت إدارة العمادة الطلاب والطالبات في جميع مناطق المملكة ضرورة التقيد بمواعيد الامتحان الذي يستمر على مدى ثلاثة أسابيع ، مشيرة إلى أن من يتخلف بعذر قهري بإمكانه إعادة الامتحان أو يختبر أوقات الاختبارات التكميلية.

من جانبه، شدد عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن سعد العامر على أهمية الالتزام في الحضور وفق المواعيد اليومية المحددة ، والتقيد بشروط الامتحان، وتعليمات الإداريين والمراقبين، والحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة.

وشكر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، ومدير جامعة الإمام الاستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل ، والهيئة الإدارية، وكذلك القائمين على برنامج الانتساب المطور على ما يقدمونه من تسهيلات ومتابعة مستمرة في سبيل الارتقاء بالإنسان داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن عمادة التعليم عن بعد بالجامعة مكنت طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم 610 طلاب من أداء الاختبار وفق قدراتهم ، كما قامت من باب مسؤوليتها المجتمعية لتكليف المستفيدين من بعض الجمعيات الخيرية الحاصلين على شهادة البكالوريوس في عملية مراقبة الامتحانات.

وقامت العمادة بتفعيل مبادرة # نحن-معك لخدمة الطلاب وحل مشاكلهم داخل وخارج المملكة ، بحيث يتم استقبال المكالمة خلال دقيقتين ، وحلّها سريعا في مدة أقصاها 20 دقيقة بعد عرضها على الجهة المعنية داخل الجامعة.

ولقيت الخدمات والتسهيلات المقدمة لأكثر من أربعة الف جندي سعودي يحمون تراب الوطن ويذودون عن حماه تقديراً عالياً في أوساط العسكريين.

من جانب آخر، شكر مدير الجامعة الدكتور سليمان أبا الخيل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الاهتمام بالتعليم كأحد استراتيجيات بناء ونهضة المملكة ، وخدمة الدين الإسلامي والشعوب من خلال نشر العلوم الشرعية والسنة النبوية المبنية على الاعتدال والوسطية.

وأبدى "أبا الخيل" تفاؤله في تحقيق نتائج عالية للطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات "التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد" ، مطالبًا الجميع بالحرص على رفع مستوى التحصيل العلمي لخدمة الأوطان الاسلامية بما فيها مملكتنا الغالية.