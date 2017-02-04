"التعليم": اختبارات الطلاب في رمضان تبدأ الساعة العاشرة صباحاً

ملتقى المعلمين يطالب الوزارة بحلول مناسبة مراعاة للطلاب وأسرهم

أكدت وزارة التعليم أن موعد بداية اختبارات الفصل الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي سيكون في العاشرة صباح يوم الأحد التاسع من رمضان المقبل، ‏على أن يبدأ برنامج الاصطفاف الصباحي للأسبوع الأخير من الدراسة للبنين والبنات (في الفترة من 2-6 رمضان المقبل) في الساعة 9:45 صباحاً.

‏وطالب ملتقى المعلمين بأن تبادر وزارة التعليم بإيجاد حلول مناسبة من خلال تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بحيث تجرى قبل شهر رمضان مراعاة للطلاب وأسرهم.

وقال الملتقى: "بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني في 9-9-1438هـ كعام استثنائي بعد تسع سنوات من خطة التقويم الدراسي كان فيها شهر رمضان يوافق إجازة للطلاب والمعلمين".

وفي تعميم لجميع مدارس منطقة حائل؛ طالب مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف بن محمد الثويني باعتماد مواعيد بدء اليوم الدراسي للفصل الدراسي الثاني الذي ينطلق غدا الأحد بحيث يبدأ الاصطفاف الصباحي للبنات في الساعة (7:30) وللبنين في الساعة (7:45).

وسيبدأ برنامج الاصطفاف الصباحي بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني في 12 رجب المقبل للبنات في الساعة (6:45 ) وللبنين في الساعة (7:00).

ومن المقرر أن يبدأ الطابور الصباحي في الأسبوع الذي يسبق الاختبارات (في الفترة من 2 إلى 9 رمضان المقبل) في الساعة (9:45) صباحًا.

