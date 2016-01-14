النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم" تتيح الالتحاق ببرنامج مكثّف لمُعلمي الثانوية في أمريكا

تستضيفه جامعة "لينوي" ويستمر فترة ٥ أسابيع بداية من يونيو

أتاحت وزارة التعليم الفرصة أمام مُعلمي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرنامج تقدّمه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لمعلمي المرحلة الثانوية.

 

يتضمّن البرنامج الأكاديمي المكثّف زيارات ميدانية وفرصة لفهم ثقافة المجتمع الأمريكي ونظامه التعليمي.

 

تستمر مدة البرنامج خمسة أسابيع بداية شهر يونيو ٢٠١٧ الذي يوافق الأسبوع الأول من شهر رمضان ١٤٣٨.

 

وكشف تعميم، حصلت "سبق" على نسخة منه، أن البرنامج خاص بمُعلمي الثانوية العامة ممَّن هم حالياً يمارسون العمل، وسينفذ البرنامج في جامعة لينوي "أريانا شامبين"، فيما ستتكفّل وزارة الخارجية الأمريكية بالتكاليف الخاصّة بالسفر الدولي والمحلي  ومصروفات السكن والمعيشة والتأمين الصحي خلال مدة البرنامج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم" تتيح الالتحاق ببرنامج مكثّف لمُعلمي الثانوية في أمريكا
سبق

أتاحت وزارة التعليم الفرصة أمام مُعلمي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرنامج تقدّمه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لمعلمي المرحلة الثانوية.

 

يتضمّن البرنامج الأكاديمي المكثّف زيارات ميدانية وفرصة لفهم ثقافة المجتمع الأمريكي ونظامه التعليمي.

 

تستمر مدة البرنامج خمسة أسابيع بداية شهر يونيو ٢٠١٧ الذي يوافق الأسبوع الأول من شهر رمضان ١٤٣٨.

 

وكشف تعميم، حصلت "سبق" على نسخة منه، أن البرنامج خاص بمُعلمي الثانوية العامة ممَّن هم حالياً يمارسون العمل، وسينفذ البرنامج في جامعة لينوي "أريانا شامبين"، فيما ستتكفّل وزارة الخارجية الأمريكية بالتكاليف الخاصّة بالسفر الدولي والمحلي  ومصروفات السكن والمعيشة والتأمين الصحي خلال مدة البرنامج.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
02:35 PM
تستضيفه جامعة "لينوي" ويستمر فترة ٥ أسابيع بداية من يونيو

"التعليم" تتيح الالتحاق ببرنامج مكثّف لمُعلمي الثانوية في أمريكا

A A A
سمران القثامي - الرياض
3
8,085

أتاحت وزارة التعليم الفرصة أمام مُعلمي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرنامج تقدّمه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لمعلمي المرحلة الثانوية.

 

يتضمّن البرنامج الأكاديمي المكثّف زيارات ميدانية وفرصة لفهم ثقافة المجتمع الأمريكي ونظامه التعليمي.

 

تستمر مدة البرنامج خمسة أسابيع بداية شهر يونيو ٢٠١٧ الذي يوافق الأسبوع الأول من شهر رمضان ١٤٣٨.

 

وكشف تعميم، حصلت "سبق" على نسخة منه، أن البرنامج خاص بمُعلمي الثانوية العامة ممَّن هم حالياً يمارسون العمل، وسينفذ البرنامج في جامعة لينوي "أريانا شامبين"، فيما ستتكفّل وزارة الخارجية الأمريكية بالتكاليف الخاصّة بالسفر الدولي والمحلي  ومصروفات السكن والمعيشة والتأمين الصحي خلال مدة البرنامج.

شارك برأيك
27
53

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
3,931
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
3,958
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,990
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
3,231

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة