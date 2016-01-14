"التعليم" تتيح الالتحاق ببرنامج مكثّف لمُعلمي الثانوية في أمريكا
تستضيفه جامعة "لينوي" ويستمر فترة ٥ أسابيع بداية من يونيو
أتاحت وزارة التعليم الفرصة أمام مُعلمي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرنامج تقدّمه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لمعلمي المرحلة الثانوية.
يتضمّن البرنامج الأكاديمي المكثّف زيارات ميدانية وفرصة لفهم ثقافة المجتمع الأمريكي ونظامه التعليمي.
تستمر مدة البرنامج خمسة أسابيع بداية شهر يونيو ٢٠١٧ الذي يوافق الأسبوع الأول من شهر رمضان ١٤٣٨.
وكشف تعميم، حصلت "سبق" على نسخة منه، أن البرنامج خاص بمُعلمي الثانوية العامة ممَّن هم حالياً يمارسون العمل، وسينفذ البرنامج في جامعة لينوي "أريانا شامبين"، فيما ستتكفّل وزارة الخارجية الأمريكية بالتكاليف الخاصّة بالسفر الدولي والمحلي ومصروفات السكن والمعيشة والتأمين الصحي خلال مدة البرنامج.
"التعليم" تتيح الالتحاق ببرنامج مكثّف لمُعلمي الثانوية في أمريكا
سمران القثاميسبق2017-01-13
أتاحت وزارة التعليم الفرصة أمام مُعلمي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرنامج تقدّمه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لمعلمي المرحلة الثانوية.
يتضمّن البرنامج الأكاديمي المكثّف زيارات ميدانية وفرصة لفهم ثقافة المجتمع الأمريكي ونظامه التعليمي.
تستمر مدة البرنامج خمسة أسابيع بداية شهر يونيو ٢٠١٧ الذي يوافق الأسبوع الأول من شهر رمضان ١٤٣٨.
وكشف تعميم، حصلت "سبق" على نسخة منه، أن البرنامج خاص بمُعلمي الثانوية العامة ممَّن هم حالياً يمارسون العمل، وسينفذ البرنامج في جامعة لينوي "أريانا شامبين"، فيما ستتكفّل وزارة الخارجية الأمريكية بالتكاليف الخاصّة بالسفر الدولي والمحلي ومصروفات السكن والمعيشة والتأمين الصحي خلال مدة البرنامج.
13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
02:35 PM
تستضيفه جامعة "لينوي" ويستمر فترة ٥ أسابيع بداية من يونيو
"التعليم" تتيح الالتحاق ببرنامج مكثّف لمُعلمي الثانوية في أمريكا
أتاحت وزارة التعليم الفرصة أمام مُعلمي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرنامج تقدّمه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لمعلمي المرحلة الثانوية.
يتضمّن البرنامج الأكاديمي المكثّف زيارات ميدانية وفرصة لفهم ثقافة المجتمع الأمريكي ونظامه التعليمي.
تستمر مدة البرنامج خمسة أسابيع بداية شهر يونيو ٢٠١٧ الذي يوافق الأسبوع الأول من شهر رمضان ١٤٣٨.
وكشف تعميم، حصلت "سبق" على نسخة منه، أن البرنامج خاص بمُعلمي الثانوية العامة ممَّن هم حالياً يمارسون العمل، وسينفذ البرنامج في جامعة لينوي "أريانا شامبين"، فيما ستتكفّل وزارة الخارجية الأمريكية بالتكاليف الخاصّة بالسفر الدولي والمحلي ومصروفات السكن والمعيشة والتأمين الصحي خلال مدة البرنامج.