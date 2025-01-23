"التعليم" تتيح لموظفيها النقل بين الجهات الحكومية لتبادل الخبرات

عبر نظام "تدوير"

أتاحت وزارة التعليم النقل لجميع موظفيها المشمولين بسلم الرواتب العام بهدف تبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وإتاحة الفرصة للاستفادة من القوى العاملة في بعض الجهات الحكومية، وذلك عبر نظام "تدوير" .

وحثت "التعليم" جميع موظفيها في الإدارات ومكاتب التعليم والأقسام والوحدات والمدارس بمختلف مراحلها ممن لديهم الرغبة بالنقل إلى جهة حكومية أخرى؛ عى إرفاق إقرار خطي مصدق من جهة عمل الموظف راغب النقل.

وأكدت الوزارة على ضرورة قيام الموظف الراغب فى النقل بإرفاق بيان شامل بخدماته وصورة من مؤهله العلمي وصورة من الهوية الوطنية، مع تحديد أسباب النقل، وإرفاق معلومات التواصل مع الموظف "البريد الإلكتروني - رقم الجوال"، وبعثها بخطاب رسمي لإدارة شؤون الموظفين "قسم التوظيف" لإكمال اللازم.