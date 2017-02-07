"التعليم": تحديد الاحتياج للوظائف التعليمية سيتقرر نهاية العام الدراسي الحالي

بناء على حاجة المدارس الفعلية

أعلنت وزارة التعليم أنَّ تحديد الاحتياج للوظائف التعليمية سيتقرر - بمشيئة الله - عند نهاية العام الدراسي الحالي.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي: "تحديد الاحتياج للوظائف التعليمية سيتقرر -بمشيئة الله- عند نهاية العام الدراسي الحالي. ولا علاقة لتحديد الاحتياج بموضوع شغور الوظائف نتيجة التقاعد". لافتًا في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" إلى أنَّه "سيتم تحديد الاحتياج بناءً على حاجة المدارس الفعلية إن وُجدت في بعض التخصصات".

